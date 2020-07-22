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17:25 (мск), источник: Московский комсомолец

Эксперты объяснили, почему Петербург более комфортен для жизни, чем Москва

Новую ложку масла подлили в вечный огонь конфликта Москвы и Петербурга.

По данным июльского исследования, которое провело для РБК агентство «Национальные кредитные рейтинги», город на Неве возглавил рейтинг регионов по качеству жизни, отодвинув Москву на почетное второе место. Причем сама формулировка исследования наводит на мысли, что покусились в данном случае на святое: ну ладно, с «особым культурным кодом» или «неповторимой интеллигентностью», которые приписывают петербуржцам, москвичи уже смирились — но качество жизни?!

За этими размытыми словами авторы исследования скрывают многое: доступность цен на недвижимость, уровень накоплений, климат, соотношение доходов и расходов и многое другое.

Что, неужели и в вопросе климата сырой Петербург — впереди планеты всей? Своим опытом «МК» попросил поделиться тех, кто решился сменить Москву на Петербург — или наоборот.

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У москвичей, возвращающихся после петербуржских каникул, обязательно должен возникнуть вопрос: если здесь — якобы высокое качество жизни, то что мы вообще называем качеством жизни? Среди самых распространенных претензий к городу на Неве — отвратительная очистка города от наледи и снега зимой (поскользнуться на каждой набережной легко и просто!), периодические перебои с горячей водой в старых центральных домах, неудобная сетка метро и вообще сомнительная работа общественного транспорта… словом, отсутствие всего того, что для москвичей давно стало нормой жизни. Правда, правилом хорошего тона считается вспомнить о недорогом общепите.

«Заходишь в кофейню, видишь пирожное за 59 рублей. Думаешь: в чем подвох? Ни в чем, просто вот так», — примерно так звучит типовое удивление соотношением цены и качества.

Однако не пирожными едиными…

Авторы исследования, поставившие Петербурга на первое место в рейтинге регионов по качеству жизни, ссылаются на несколько показателей: оборот розничной торговли, доступность жилья, достаточное количество учреждений медицины и образования, а также финансовое положение жителей — задолженности по кредитам и накопления.

Что же, первый тезис логично продолжает второй: как ни крути, а большинство кредитов у жителей Москвы — это ипотечные займы, без которых обзавестись собственным жильем в столице практически невозможно.

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— В Питере мои друзья как-то легче покупают квартиры. В Москве покупают тяжелее — в основном Подмосковье. Москва труднодоступна, а в Петербурге даже маникюрша в салоне возле дома родителей в спальном районе не считает это проблемой, — рассказывает 45-летняя Мария, которая уже более пятнадцати лет назад перебралась в Москву, но по-прежнему скучает по родному северному городу. — Ну и в Питере всегда есть вариант жить в шикарном доме в шикарном центре в коммуналке. И многие предпочитают так, а не новостройку. Выбор есть. Причем рядом с коммуналкой на той же лестничной клетке может жить условный олигарх. Вообще я вижу в Питере менее явное и заметное имущественное расслоение.

Разговоры о том, что Петербург — более спокойный, изысканный и культурный город, уже набили оскомину не только москвичам, но и менее экзальтированным петербуржцам: мол, не все ли равно, в каком городе сидеть в офисе пять дней в неделю? Однако даже надоевший миф можно расшифровать.

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Своими соображениями с корреспондентом «МК» поделилась 29-летняя Елена: несколько лет подряд она живет на два города и даже успела купить комнату в одной из старых петербуржских коммуналок — однако «домом» по-прежнему считает Москву и не уверена в готовности уехать на берега Невы навсегда.

— У меня был период, когда я приезжала в Москву, решала рабочие вопросы, забирала новые платья и уезжала в Петербург. Один из плюсов этого города — ты всегда можешь уехать на природу, на залив и почувствовать себя около моря, на курорте. Однако есть и обратная сторона: в Петербурге все рабочие процессы занимают очень много времени. В пятницу в четыре часа дня ты легко можешь услышать что-то вроде: «Да ладно, неделя закончилась, до понедельника теперь!». По-моему, в Москве это просто невозможно представить, если только речь идет не о насквозь бюрократизированных структурах… Работать в этом городе довольно сложно, — объясняет девушка.

Ну и в целом, конечно, Петербург живет более спокойно, неспешно. Я решила для себя, что с удовольствием бы переехала в Петербург в тот период, когда работа будет не главным моим приоритетом — например, на время беременности, или даже, чтобы воспитывать ребенка в Петербурге. Все-таки есть своя прелесть в том, чтобы прогуливать уроки в Эрмитаже — ну и так далее.
Елена

Конечно, можно поспорить: прогуливать уроки в Пушкинском музее или в Третьяковской галерее ничуть не менее увлекательно, чем в Эрмитаже (и многие поколения умненьких московских школьников это подтвердят!), однако здесь в игру вступает следующий нюанс — расстояния.

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Как отмечают практически все, кто сменил Петербург на Москву или наоборот, в северной столице понятие «центра города» куда более размыто, да и сам город более компактный. Уже неоднократно смеялись мы над тем, что московский ребенок, чьей малой родиной оказалось условное Тропарево, Чертаново или Медведково, к моменту получения паспорта может побывать в «центре» от силы пару раз — со школьной экскурсией в Кремль.

— За час я дохожу от одной крайней точки до другой, пересекая город насквозь. Скорее всего, дальше мне просто не надо. В Москве я доходила за час от «Павелецкой» до «Автозаводской», например. Да и вообще ощущение, что ты можешь полностью отказаться от транспорта — это восторг! — делится своими соображениями 35-летняя Ольга, которая несколько лет назад переехала из Москвы в Петербург из-за работы. Сейчас они с мужем арендуют квартиру неподалеку от Мариинского театра и охотно поясняют: то, что москвичам кажется делением на «центр» и не-центр, в Питере воспринимается совершенно иначе.

Прежде всего, потому что город не так плотно и безапелляционно нанизан на схему метро — и центр, соответственно, не измеряется количеством станций от кольцевой линии.
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— Я не вожу, мне удобнее такси, общественный транспорт или велосипед/самокат. Квартира, которую я снимала в Петербурге, находилась в 40 минутах пешком от метро, и это совсем не окраина. В Москве я почти не пользуюсь такси — в этом нет смысла, метро есть везде, это быстро и, в итоге, дешевле, чем в Петербурге, — рассказывает 38-летняя Кристина, которая успела пожить и поработать в обоих городах.

Что же касается пресловутой «особой интеллигентности» и неповторимого культурного настроения города, то здесь респонденты сходятся во мнении: главное — любовь к городу, и неважно, к Москве или Петербургу. Кому по душе архитектурная эклектика и контрасты, а кому — строгие прямые линии и большое количество воды: о вкусах, как известно, не спорят, и социология их не отражает.

Дарья Тюкова

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