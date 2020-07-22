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22:36 (мск), источник: Life.ru

Крутой, Шахназаров, Эрнст, Матвиенко и другие мэтры культуры и шоу-бизнеса поддержат участников чемпионата ArtMasters

Они присоединились к событию, чтобы создать для участников все условия для творческого самовыражения, выступить их наставниками и обеспечить реальные возможности для карьерного роста и реализации собственных проектов.

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат ArtMasters объявил полный состав Наблюдательного совета, оргкомитета и амбассадоров конкурса. Среди них — генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, композитор и продюсер Игорь Крутой, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и другие мэтры российской культуры, шоу-бизнеса и медиа. С полным составом членов Наблюдательного совета, оргкомитета и амбассадоров можно ознакомиться на официальном сайте чемпионата.

— ArtMasters — это не просто конкурс, на котором соревнуются художники, музыканты, клипмейкеры и дизайнеры. Выбрать лучших и вручить призы — этого мало. Нам важно запустить работающий социальный лифт для талантливых специалистов. Эксперты смогут посмотреть на конкурсантов в деле и отметить для себя тех, кто достоин продолжать путь в выбранном направлении, — рассказал продюсер и композитор, член Наблюдательного совета чемпионата ArtMasters Игорь Крутой.

ArtMasters — это масштабный проект, включающий различные форматы профессиональных соревнований в индустрии культуры. В феврале 2020 года он победил в конкурсе Фонда президентских грантов. В первый год чемпионат пройдёт по 16 компетенциям, среди которых — художник по свету, оператор механики сцены, художник по костюмам, звукорежиссёр, художник-оформитель, сценограф. Кроме профессий, связанных с театром, медиа и кино, в списке компетенций чемпионата ArtMasters есть те, в которых нуждается индустрия IT и видеоигр — гейм-дизайнер, веб-дизайнер, дизайнер смешанной реальности. Для них организаторы чемпионата также создадут все возможности для демонстрации профессиональных навыков и дальнейшего развития карьеры.

— Такие чемпионаты дают участникам возможность быстро заявить о себе и попасть в индустрию, а компаниям — узнать о новых молодых профессионалах, — комментирует член Наблюдательного совета Чемпионата ArtMasters, генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев. — Мы в Mail.ru Group уже девять лет проводим соревнования всех видов, в том числе чемпионаты. Мы наработали опыт и с радостью им поделимся: мы будем выступать экспертами, а также предоставим площадку для финала конкурса по играм. Лучшим участникам мы готовы предложить стажировку. Это отличный шанс для старта большой карьеры — более 80% наших стажёров остаются работать в Mail.ru Group.

Отметим, что с 7 июля по 15 августа проходит первый, дистанционный этап конкурса. Для участия необходимо пройти электронную регистрацию на портале ArtMasters, включающую заполнение анкеты и выбор компетенции. Отборочный этап чемпионата состоит из анкетирования участников, проверки документов и портфолио, прохождения теста, состоящего из общих теоретических вопросов по каждой компетенции.

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