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18:26 (мск), источник: Вести.Ru

Мурашко: первая вакцина от коронавируса может появиться уже в августе

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия 24», когда будет готова вакцина от коронавируса, ждать ли второй волны и как изменится инфекционная служба страны.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:34 MSK, 22.07
Инфицировано789 190+5 862
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6509
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Скончалось12 745+165
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Выздоровело572 053+9 669
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Инфицировано14 982 950+243 500
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Скончалось617 415+6 639
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Выздоровело8 506 785+174 324
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Источник: РИА "Новости"

— Здравствуйте, Михаил Альбертович. Понятно, что одна из главных тем сегодняшнего заседания — доклада председателя правительства: это борьба с коронавирусом, меры поддержки граждан, бизнеса. Что касается вашего профиля, то Михаил Мишустин сегодня заявил: пандемия коронавируса показала, что необходимо вносить некоторые изменения в некоторые направления здравоохранения. Что он имел в виду?

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— В первую очередь, это ряд профилактических направлений, в том числе, вакцинация. И вакцинация не только новых инфекций, но и акцент на формирование иммунитета и уже к тем инфекциям, с которыми мы сталкиваемся, в частности грипп, пневмококковая инфекция. Есть направления, которые просто требуют, в том числе переосмысления инфекционной службы. В планах стоит формирование программы по развитию инфекционной службы. И, конечно, что сегодня еще упоминалось — это первичная медико-санитарная помощь. Поскольку 1,5 миллиарда посещений в год амбулаторно-поликлиническое звено, то, конечно же, формирование новых подходов, работа с пациентами.

— Что касается инфекционной службы, какой ее видят, к чему стремятся?

— Во-первых, она должна быть переформатирована на те виды инфекции, с которыми мы сегодня столкнемся. Вы помните, что в феврале-марте мы готовились к разворачиванию коечной сети, мы говорили, что должен быть кислород, должна быть ИВЛ. Сегодня это та норма, которая должны быть, это должна быть та лабораторная база, которая позволяет быстро и качественно идентифицировать возбудителя и ставить диагноз. Следующий момент — это вся материально-техническая база. Она должна быть в надлежащем состоянии, то есть структура должна позволять быстро трансформировать койки и принимать большое количество пациентов в случае необходимости. Еще один очень важный момент — это информатизация и четкое регулирование клинических рекомендаций, методических рекомендаций по ведению пациента. Информатизация имеет ключевое значение, потому что сегодняшние наши ресурсы мы знаем, сколько пациентов, какое количество реанимационных больных, в каком состоянии они находятся. Это новая данность, которая должна позволять быстро принимать решения и точно, в том числе, направлять дополнительные бригады, лекарства.

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— Сегодня во время заседания говорили о вакцинах. Известно, что несколько учреждений занимаются разработкой препаратов, в некоторых даже уже заканчиваются клинические испытания, в частности в институте имени Гамалеи. А когда все-таки стоит ожидать, что вакцины попадут в гражданский оборот? Когда можно будет их купить в аптеках?

— Вакцинация все-таки должна идти через лабораторно-клинические подразделения. Мы готовимся не только к завершению клинических исследований, но и к выпуску вакцины на условиях. Что это значит? Это параллельно будет еще сбор данных об эффективности, безопасности и ряде других параметров, которые просто необходимо учитывать. Мы планируем также использовать электронные ресурсы для наблюдения за пациентами, получающими эти лекарственные препараты. Также плюс необходимо все-таки поэтапно наращивать эту вакцинацию, не надо, даже несмотря на определенные новые требования, пренебрегать определенными важными требованиями. Поэтому мы видим, что эффективность есть, безопасность подтверждена, но всегда, чем больше людей вовлекается, тем большее количество данных мы получаем. Поэтому как раз работа на популяции, работа на больших данных — это те требования, которые мы сейчас сформировали и выставляем.

Все пациенты из стационаров выписаны сегодня. И еще одна вакцина пошла через комитет и получила одобрение. Сейчас получает экспертное заключение и тоже начинаются клинические исследования.
Михаил Мурашко
министр здравоохранения РФ

— Сегодня в зале заседания говорили о сентябре. Насколько такие сроки соответствуют действительности?

— Я думаю, первая пойдет, наверно, уже в августе. Скорей всего, получит регистрационное удостоверение в первой декаде, если все завершится благополучно, и все документы экспертов устроят. Далее потом расширение контингента и также наблюдение. Мы говорим, что должно быть поэтапно с категориями риска и, безусловно, добровольно. То есть при личном согласии.

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— Михаил Альбертович, сейчас много говорят о том, что в сентябре будет вторая волна коронавируса. Действительно ли близки к правде такие заявления, и готово ли российское здравоохранение ко второй волне коронавируса, если она будет?

— Российское здравоохранение имеет, сегодня уже упоминалось, 184 тысячи коек, которые разворачивались на максимуме и функционировали в Российской Федерации. То есть все койки сейчас возвращаются в привычное русло работы. Но мы понимаем, что все они могут в любой момент опять вернуться, при необходимости. Но, я хотел бы сказать, что сегодня принимается весь комплекс мер для того, чтобы минимизировать риски развития подъема заболеваемости. Но один из важных моментов все-таки — это соблюдение санитарно-гигиенических правил, личной гигиены и приверженность к лечению. В том числе мне хотелось бы отметить, что подготовка к осенне-зимнему сезону требует вакцинации против гриппа. Это тоже для того, чтобы уменьшить риски наслоения инфекций.

В том числе мы рекомендуем людям добровольно привиться от пневмококковой инфекции. Она не входит в национальный календарь, но защита создается на пять лет, и это в любом случае еще дополнительный бонус здоровью тем, которые получили пневмококковую инфекцию.
Михаил Мурашко
министр здравоохранения РФ
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