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20:12 (мск), источник: RTVi

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 млн

Число зараженных коронавирусом в мире 22 июля превысило 15 млн человек. Это следует из данных, опубликованных Университетом Джонса Хопкинса.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:35 MSK, 22.07
Инфицировано789 190+5 862
9.07
6509
10.07
6635
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Скончалось12 745+165
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Выздоровело572 053+9 669
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Инфицировано15 008 046+244 135
9.07
221959
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227570
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21.07
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22.07
245636
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Скончалось617 902+6 580
9.07
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10.07
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Выздоровело8 511 330+172 334
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Источник: AP 2020

Точное число зараженных коронавирусом составляет 15 000 424. От COVID-19 в мире умерли 617 832 человека.

Отметку в 14 млн общее число зараженных преодолело 17 июля, а в 13 млн — 13 июля.

На первом месте по числу зараженных по-прежнему США — в стране зафиксировали 3 915 780 случаев коронавируса и 142 312 смертей.

За ними в списке следует Бразилия с 2 159 654 зараженными и 81 487 умершими от заболевания. На третьем месте — Индия, где коронавирусом заразились 1 193 078 человек, а от инфекции умерли 28 732 человека.

Россия в списке самых пострадавших от пандемии коронавируса находится на четвертом месте — по данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в стране зафиксировали 789 190 заражений и 12 745 смертей от COVID-19. При этом в статистике Университета Джонса Хопкинса приведены другие данные по России — 787 846 заражений и 12 722 смерти.

Первые заражения коронавирусом зарегистрировали в конце 2019 года в Китае. Эпицентром его распространения стал город Ухань. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию.

Власти многих стран ввели жесткие карантинные ограничения и закрыли границы. После того как темпы распространения в отдельных странах начали падать, правительства смягчили меры и постепенно начали возобновлять сообщение с другими государствами.

Тем не менее во многих странах темпы распространения коронавируса не снижаются — в ВОЗ считают, что далеко не всем удалось взять ситуацию под контроль, из-за чего мировая пандемия усугубляется.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:35 MSK, 22.07
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