20:12 (мск), источник: RTVi
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 млн
Число зараженных коронавирусом в мире 22 июля превысило 15 млн человек. Это следует из данных, опубликованных Университетом Джонса Хопкинса.
Точное число зараженных коронавирусом составляет 15 000 424. От COVID-19 в мире умерли 617 832 человека.
Отметку в 14 млн общее число зараженных преодолело 17 июля, а в 13 млн — 13 июля.
За ними в списке следует Бразилия с 2 159 654 зараженными и 81 487 умершими от заболевания. На третьем месте — Индия, где коронавирусом заразились 1 193 078 человек, а от инфекции умерли 28 732 человека.
Россия в списке самых пострадавших от пандемии коронавируса находится на четвертом месте — по данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в стране зафиксировали 789 190 заражений и 12 745 смертей от COVID-19. При этом в статистике Университета Джонса Хопкинса приведены другие данные по России — 787 846 заражений и 12 722 смерти.
Первые заражения коронавирусом зарегистрировали в конце 2019 года в Китае. Эпицентром его распространения стал город Ухань. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию.
Власти многих стран ввели жесткие карантинные ограничения и закрыли границы. После того как темпы распространения в отдельных странах начали падать, правительства смягчили меры и постепенно начали возобновлять сообщение с другими государствами.
Тем не менее во многих странах темпы распространения коронавируса не снижаются — в ВОЗ считают, что далеко не всем удалось взять ситуацию под контроль,