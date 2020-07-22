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22 июля, источник: Life.ru

Учёные нашли смесь антител, способную уничтожить коронавирус

В случае удачных испытаний его разработка может начаться уже в следующем году.

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Источник: AFP 2020

Группа международных учёных из Колумбийского университета в Нью-Йорке создала смесь антител, которая способна полностью уничтожить коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает The Guardian.

Для этого исследователи взяли антитела 40 пациентов, которые переболели CoViD-19 в тяжёлой форме и перелили их в кровь согласившихся добровольцев. В результате им удалось выявить смесь, способную эффективно уничтожать вирус.

— Мы выделили очень активные антитела, на основе которых можно приготовить препарат. Мы полагаем, что их можно будет использовать для того, чтобы предотвращать заражение коронавирусом, — говорится в сообщении издания.

Также учёные провели эксперименты на хомяках, которые показали, что инфузия одного из наиболее сильных антител защищала животных от болезней. В ближайшее время исследователи намерены проверить такой метод лечения заболевания на людях с высоком риском заражения коронавирусом. В случае, если испытания пройдут удачно, то испытания соответствующего лекарства могут начаться в следующем году.

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