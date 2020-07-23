10:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Хакерам подкинут стволы
Данные о гражданском оружии соберут в единую
До конца 2020 года Росгвардия получит
Ведомство разделило заказ на два лота: работы по первому «Восход» уже закончил, а второй он же получил 9 июля. Их суммарная стоимость превышает 540 млн руб.
Из графика работ следует, что предварительные испытания готовой платформы должны пройти уже в конце ноября. В НИИ «Восход», Росгвардии и концерне «Калашников», к которому «Ъ» обратился за экспертной оценкой, не смогли ответить на вопросы.
Инициативы Росгвардии по ужесточению контроля над оборотом оружия связывали с керченской трагедией осени 2018 года, в результате которой погиб 21 человек и десятки были ранены. Тогда студент местного политехнического колледжа расстрелял учащихся и преподавателей из оружия, которое приобрел в магазине по достижении 18-летнего возраста. Создание цифровой платформы входит в задачи федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика». На ее разработку в общей сложности предусмотрено около 3 млрд руб. с 2020 по 2021 год.
Оружейные заводы и магазины, стрелковые клубы и ЧОПы получат доступ к единой базе учтенного оружия. Это позволит автоматически отслеживать каждую единицу оружия с момента выпуска на заводе до пользователя.
Например, при приобретении охотничьей винтовки в оружейном магазине Росгвардия автоматически получит все данные покупателя, а впоследствии и информацию о патронах, которые он приобретает.
Помимо этого платформа позволит желающим получить разрешение на приобретение и хранение оружия, отправив заявку через новый портал. Выдаваться оружие будет с использованием «безбумажных технологий». «Вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», — заявлял в марте «Российской газете» глава Росгвардии Виктор Золотов. В Росгвардии считают, что это сделает невозможной подделку разрешительных документов, например, лицензии или медицинской справки.
Осуществляется переход на безбумажные технологии — на реестровую модель и выдачу электронных лицензий и разрешений.
Также для владельцев оружия планируется разработать мобильное приложение для Androis и iOS, а росгвардейцев оснастят его расширенной версией под управлением отечественной операционной системы. Она позволит считывать информацию с пластиковой карты владельца оружия и передавать по защищенному каналу в центральную базу данных.
Еще одна задача платформы — автоматизировать работу Росгвардии по охране. Например, из техдокументации модуля «Оперативное управление» следует, что дежурные смогут отслеживать группы задержания онлайн и управлять их передвижением.
По мнению
«Речь не только о персональных данных, но и об оружии, поэтому россияне получат продукт, соответствующий нормам безопасности, — рассуждает партнер и директор компании “Интеллектуальный резерв” Павел Мясоедов.— Однако процесс пользования — двусторонний, владельцам нужно будет соблюдать меры безопасности, чтобы их устройства не попали в чужие руки». Таким образом, резюмирует он, пользователям системы нужно будет обеспечивать бережное хранение не только оружия, но и собственных данных.
Никита Королев