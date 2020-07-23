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10:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Хакерам подкинут стволы

Данные о гражданском оружии соберут в единую IT-систему.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

До конца 2020 года Росгвардия получит IT-платформу, которая позволит отслеживать все гражданское оружие в стране от завода до прилавка, а также упростит выдачу разрешений на его покупку и хранение. Предполагается, что владельцы оружия получат единую пластиковую карту, а также мобильное приложение на iOS и Android. Разработка платформы обойдется в 540 млн руб. из нацпрограммы «Цифровая экономика», ее созданием занимается государственный НИИ «Восход». Владельцы гражданского оружия положительно оценивают цифровизацию, но специалисты по информационной безопасности указывают на риски утечки данных.

НИИ «Восход» к концу 2020 года завершит разработку для Росгвардии информационной системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами, следует из данных на сайте госзакупок.

Ведомство разделило заказ на два лота: работы по первому «Восход» уже закончил, а второй он же получил 9 июля. Их суммарная стоимость превышает 540 млн руб.

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Из графика работ следует, что предварительные испытания готовой платформы должны пройти уже в конце ноября. В НИИ «Восход», Росгвардии и концерне «Калашников», к которому «Ъ» обратился за экспертной оценкой, не смогли ответить на вопросы.

Инициативы Росгвардии по ужесточению контроля над оборотом оружия связывали с керченской трагедией осени 2018 года, в результате которой погиб 21 человек и десятки были ранены. Тогда студент местного политехнического колледжа расстрелял учащихся и преподавателей из оружия, которое приобрел в магазине по достижении 18-летнего возраста. Создание цифровой платформы входит в задачи федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика». На ее разработку в общей сложности предусмотрено около 3 млрд руб. с 2020 по 2021 год.

Согласно конкурсной документации, с которой ознакомился «Ъ», новая система будет делиться на внутренний портал для сотрудников Росгвардии и внешний — для производителей, покупателей и продавцов оружия.

Оружейные заводы и магазины, стрелковые клубы и ЧОПы получат доступ к единой базе учтенного оружия. Это позволит автоматически отслеживать каждую единицу оружия с момента выпуска на заводе до пользователя.

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Например, при приобретении охотничьей винтовки в оружейном магазине Росгвардия автоматически получит все данные покупателя, а впоследствии и информацию о патронах, которые он приобретает.

Помимо этого платформа позволит желающим получить разрешение на приобретение и хранение оружия, отправив заявку через новый портал. Выдаваться оружие будет с использованием «безбумажных технологий». «Вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», — заявлял в марте «Российской газете» глава Росгвардии Виктор Золотов. В Росгвардии считают, что это сделает невозможной подделку разрешительных документов, например, лицензии или медицинской справки.

Осуществляется переход на безбумажные технологии — на реестровую модель и выдачу электронных лицензий и разрешений.
Виктор Золотов
глава Росгвардии, в интервью «Российской газете» 10 марта 2020 года

Также для владельцев оружия планируется разработать мобильное приложение для Androis и iOS, а росгвардейцев оснастят его расширенной версией под управлением отечественной операционной системы. Она позволит считывать информацию с пластиковой карты владельца оружия и передавать по защищенному каналу в центральную базу данных.

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Еще одна задача платформы — автоматизировать работу Росгвардии по охране. Например, из техдокументации модуля «Оперативное управление» следует, что дежурные смогут отслеживать группы задержания онлайн и управлять их передвижением.

По мнению экс-председателя правления общественной организации «Право на оружие» Игоря Шмелева, создание такой системы напрашивалось давно, а нынешние процедуры слишком забюрократизированы. «При наличии современных технологий вести бумажный контроль оборота оружия — нонсенс. Выписывать специальное разрешение на приобретение каждой единицы — абсурд. Введение автоматизированной системы упростит жизнь и владельцев легального оружия, и сотрудников лицензионно-разрешительной системы», — уверен он.

При этом эксперты в области разработки мобильных приложений и информационной безопасности указывают на определенные риски.

«Речь не только о персональных данных, но и об оружии, поэтому россияне получат продукт, соответствующий нормам безопасности, — рассуждает партнер и директор компании “Интеллектуальный резерв” Павел Мясоедов.— Однако процесс пользования — двусторонний, владельцам нужно будет соблюдать меры безопасности, чтобы их устройства не попали в чужие руки». Таким образом, резюмирует он, пользователям системы нужно будет обеспечивать бережное хранение не только оружия, но и собственных данных.

Никита Королев

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