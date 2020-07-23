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10:24 (мск), источник: Life.ru

О лишних градусах умалчивают. Производителей винных напитков уличили в обмане

Например, указанная доля этилового спирта не соответствовала действительной.

Источник: congerdesign/СС0

«Роскачество» обнаружило нарушения в маркировке винных напитков, но при этом сами они оказались безопасными. Исследование охватило 20 различных марок — преимущественно российского производства. Лишь два товара были из-за рубежа: из Испании и Литвы.

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— Несоответствия обязательным требованиям действующего законодательства были выявлены в продукции семи торговых марок. Все нарушения касались маркировки, — говорится в публикации на сайте ведомства.

Так, в одном из продуктов был обнаружен не указанный на этикетке ароматизатор. В другом специалисты нашли консерванты, информации о которых также не было на маркировке. К тому же в одном из напитков был обнаружен синтетический краситель, но концентрация его не превышала установленную законом норму.

Кроме того, специалисты «Роскачества» обнаружили путаницу с указанной и фактической объёмной долей этилового спирта. Причём на одних напитках на этикетке это значение было больше фактического, а на других, наоборот, меньше. Но в итоге по результатам испытаний все товары прошли проверку, а потенциально вредных веществ в них обнаружено не было.

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