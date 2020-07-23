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10:57 (мск), источник: Известия

ВОЗ назвала сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Массовое применение вакцины от коронавирусной инфекции станет возможным не ранее первой половины 2021 года. Об этом 22 июля заявил глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:35 MSK, 23.07
Инфицировано795 038+5 848
9.07
6509
10.07
6635
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13.07
6537
14.07
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16.07
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18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
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22.07
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9.0722.07
Скончалось12 892+147
9.07
176
10.07
174
11.07
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12.07
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15.07
156
16.07
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17.07
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18.07
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95
20.07
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21.07
153
22.07
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9.0722.07
Выздоровело580 330+8 277
9.07
8805
10.07
7752
11.07
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12.07
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13.07
2960
14.07
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10424
16.07
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17.07
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21.07
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22.07
9669
9.0722.07
Инфицировано15 239 805+270 823
9.07
221959
10.07
227570
11.07
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12.07
221117
13.07
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207768
21.07
205608
22.07
245636
9.0722.07
Скончалось623 658+6 673
9.07
5572
10.07
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11.07
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14.07
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Выздоровело8 656 734+170 715
9.07
150574
10.07
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11.07
140105
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13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
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156797
18.07
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19.07
130245
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21.07
170579
22.07
174738
9.0722.07
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Источник: AP 2020

Он также отметил, что ВОЗ работает над обеспечением всеобщего доступа к вакцине.

Вакцины от этой пандемии предназначены не для богатых и не для бедных. Они — для всех.
Майкл Райан
(цитата по FreeNews)

Тем не менее, подводя итоги исследований в разных странах, он заключил, что ученые уже достигли серьезных успехов в разработке вакцины против COVID-19, пишет Macau Business со ссылкой на Xinhua News.

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В этот же день стало известно, что препарат американской компании Pfizer в скором времени удачно пройдет все клинические испытания и будет использован для вакцинации населения.

21 июля Минобороны России сообщило о готовности вакцины, создаваемой военными специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Испытания еще одного препарата завершили в Сеченовском университете. По словам медиков, у всех добровольцев вырабатывался иммунитет к коронавирусу.

В тот же день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что массовое производство вакцины от коронавируса в России может начаться уже в августе.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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