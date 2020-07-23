Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 23 июляПродажа первого автомобиля компании Ford, Всемирный день китов и дельфинов, открытие похожей на Землю планеты и другие события
Фоторепортажи
16В Турции аннулировали решение о превращении собора Святой Софии в музей
33Лучшие астрономические фото 2020 года
10:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны лучшие фото, сделанные на iPhone

Один из самых известных конкурсов мобилографии объявил долгожданные результаты.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Фотография мальчиков, прыгающих в реку Ганг, получила гран-при конкурса iPhone Photography Awards 2020, в котором участвуют фотографы со всего мира, снимающие на iPhone.

Автор победного фото, стрит-фотограф Димпи Бхалотия из Великобритании, стала фотографом года по версии конкурса.

Читайте также
Как выглядят лучшие астрономические фото 2020 года

Три первых места конкурса получили фотограф-любитель Артем Барышау из Беларуси за фото стены в полоску, Гели Чжао из Китая за снимок с невероятным свето-теневым рисунком и Саиф Хуссейн из Ирака за портрет старика. Все снимки наполнены глубоким символическим содержанием.

Кроме того, были названы победители в 18 категориях конкурса. Это фотографы из разных стран мира, включая Австралию, Бахрейн, Беларусь, Канаду, Китай, Колумбию, Францию, Гонконг, Италию, Ирак, Израиль, Японию, Нидерланды, Перу, Филиппины, Португалию, Сингапур, Испанию, Тайвань, Великобританию и США.

iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) был основан в 2007 году. За 13 лет существования конкурса в нем участвовали фотографы из более чем 140 стран мира. Победителей выбирает профессиональное жюри в несколько этапов.

Анна Лысенко

Читайте также
В России за сутки коронавирусом заразились 5848 человек
Создатель вакцины от COVID-19 объяснил ее быстрое появление в РФ
Дегтярев отказался общаться с «кричащими под окнами»
Трамп посоветовал Байдену проверить интеллект, сравнив с Путиным
Производителей винных напитков уличили в обмане
СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко
Gnezdo.ru
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Самая красивая девочка повзрослела: ее не узнать
"20 лет вместе": несчастная жена Страхова (фото)
Hi-Tech
Появилось фото секретного смартфона Nokia Судя по всему, стоит ожидать релиза огромного бюджетника
Горячие темы на Авто
И опять про грибы... 122
Патриотизм 108
Откуда у нас корона? 106
Качество vs понты 92
Кино
Безрукова, Банщикова и другие звезды на приеме у Пореченкова Президент кинофестиваля в Нижнем Новгороде организовал вечеринку для гостей «Горького fest»
Новости партнеров
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
Состояние Булановой ухудшилось
Ешьте эту специю, и рак вам не грозит
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Gnezdo.ru
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Какими стали двойняшки Шукшиной спустя 14 лет
Насколько хорошо вы разбираетесь в искусстве? Тест
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Леди
Только для взрослых: самое волнующее белье на AliExpress Мы отобрали 11 вариантов сексуального белья с лучшими отзывами, которые выглядят куда дороже, чем стоят.
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь