10:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие фото, сделанные на iPhone
Один из самых известных конкурсов мобилографии объявил долгожданные результаты.
Фотография мальчиков, прыгающих в реку Ганг, получила
Автор победного фото,
Три первых места конкурса получили
Кроме того, были названы победители в 18 категориях конкурса. Это фотографы из разных стран мира, включая Австралию, Бахрейн, Беларусь, Канаду, Китай, Колумбию, Францию, Гонконг, Италию, Ирак, Израиль, Японию, Нидерланды, Перу, Филиппины, Португалию, Сингапур, Испанию, Тайвань, Великобританию и США.
iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) был основан в 2007 году. За 13 лет существования конкурса в нем участвовали фотографы из более чем 140 стран мира. Победителей выбирает профессиональное жюри в несколько этапов.
Анна Лысенко