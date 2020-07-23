В России за сутки коронавирусом заразились 5848 человек

Согласно данным, суточный рост не превышает 0,74%.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), Севастополе (0%), Калмыкии (0,2%), Московской области (0,2%), Еврейской АО (0,2%), Москве (0,3%),
Новые 608 случаев выявлены в Москве, 249 — в Свердловской области, 202 — в Нижегородской области, 198 — в
Всего в настоящее время в РФ болеют 201 816.
В России выздоровели после коронавируса 8 277 пациентов за сутки, всего вылечились 580 330 человек.
Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 72% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.
По выздоровлению за сутки выписаны 453 пациента в Москве, 444 — в Свердловской области, 394 — в Красноярском крае, 334 — в Алтайском крае, 312 — в
Число летальных исходов
За сутки скончались 19 пациентов в