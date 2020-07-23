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11:10 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки коронавирусом заразились 5848 человек

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/ — Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5848, общее число заразившихся достигло 795 038. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:35 MSK, 23.07
Инфицировано795 038+5 848
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
9.0722.07
Скончалось12 892+147
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
9.0722.07
Выздоровело580 330+8 277
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
9.0722.07
Инфицировано15 239 805+270 823
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
9.0722.07
Скончалось623 658+6 673
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
9.0722.07
Выздоровело8 656 734+170 715
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
9.0722.07
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Источник: РИА "Новости"

Согласно данным, суточный рост не превышает 0,74%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), Севастополе (0%), Калмыкии (0,2%), Московской области (0,2%), Еврейской АО (0,2%), Москве (0,3%), Кабардино-Балкарии (0,3%) и Липецкой области (0,3%).

Видео
В России за сутки выявили 5848 заболевших коронавирусом

Новые 608 случаев выявлены в Москве, 249 — в Свердловской области, 202 — в Нижегородской области, 198 — в Ханты-Мансийском АО, 184 — в Санкт-Петербурге.

Всего в настоящее время в РФ болеют 201 816.

Число выздоровевших и умерших

В России выздоровели после коронавируса 8 277 пациентов за сутки, всего вылечились 580 330 человек.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 72% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

По выздоровлению за сутки выписаны 453 пациента в Москве, 444 — в Свердловской области, 394 — в Красноярском крае, 334 — в Алтайском крае, 312 — в Ханты-Мансийском АО.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 147 против 165 днем ранее, всего от инфекции умерли 12 892 пациента.

Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,62% от всех заразившихся коронавирусом в России.

За сутки скончались 19 пациентов в Санкт-Петербурге, 14 — в Москве, 12 — в Иркутской области, 10 — в Пермском крае, девять — в Амурской области, девять — в Красноярском крае.

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