14:08 (мск), источник: ТАСС
Менеджер ABBA опровергла информацию о предстоящем выпуске пяти новых песен
СТОКГОЛЬМ, 23 июля. /ТАСС/ — Она рассказала о двух композициях, дата выхода которых пока неизвестна.
Шведская музыкальная группа ABBA не планирует в следующем году выпустить пять новых песен. Информацию о релизе британской газеты The Independent, которая ссылается на интервью с одним из участников коллектива Бьорна Ульвеуса, опровергла менеджер ABBA Йорел Хансер.
«Есть две песни, которые в настоящее время актуальны, и я не знаю, когда они будут выпущены, дата не установлена. Вероятно, в следующем году, но это связано с проектом аватаров, который был отложен
В 2018 году известие о воссоединении участников группы ABBA произвело эффект разорвавшейся бомбы. Хотя с самого начала было объявлено, что музыканты собираются в студии в Стокгольме лишь для записи двух новых песен — «Don’t shut me down» и «I still have faith in you». Официальный их выпуск был также запланирован на 2018 год, однако соблюсти график не удалось, и премьеру перенесли. Одну из песен предполагалось записать на специальном телешоу в Великобритании, но композитор и музыкальный продюсер Бенни Андерссон заявил тогда, что для этого группа была еще не готова.
«Это попсовый шлягер», — так описывает Андерссон первую из песен. Что касается второй, то, по словам композитора, отнести ее к
Впервые за 35 лет музыканты ABBA собрались вместе и записали две новые песни. «Мы все чувствовали, что через 35 лет было бы интересно встретиться и пойти в студию звукозаписи. Так и случилось. Как будто время остановилось, а мы были только в коротком отпуске», — отметили члены группы в
Шведский музыкальный квартет ABBA был создан в 1972 году Бьорном Ульвеусом, Бенни Андерссоном, Агнетой Фельтског и