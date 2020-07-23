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13:50 (мск), источник: ТАСС Наука

У итальянских кошек и собак нашли антитела к коронавирусу

Ученые считают, что эти домашние животные заражаются примерно так же, как и их владельцы.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:34 MSK, 23.07
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Источник: AP 2020

ТАСС, 23 июля. Итальянские медики изучили образцы крови и выделений более 1,5 тыс. кошек и собак из разных городов севера Италии, и выяснили, что примерно у 3−4% из них были антитела к коронавирусу нового типа. Предварительные выводы ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv.

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«Количество антител в организме домашних питомцев было сравнимо с тем, которое мы наблюдаем у жителей тех же регионов Италии. Таким образом заражение кошек и собак коронавирусом вовсе не необычное явление. С другой стороны, пока нет оснований полагать, что эти животные распространяют вирус, за исключением ситуаций, подобных той, которая сложилась на норковых фермах в Нидерландах», — пишут исследователи.

Коронавирус SARS-CoV-2 может проникать в организм не только к человеку, но и ко многим другим млекопитающим. Среди них макаки-резусы, норки, хорьки и кошки. На всех этих животных инфекция действует почти так же сильно, как и на человека.

Особый интерес в этом отношении представляют кошки и норки. Они не только часто заражались коронавирусом, но и передавали инфекцию от одного животного к другому, а в случае норок — еще и от животного к человеку. Зная об этом, эпидемиологи серьезно изучают то, как вирус поражает подобных животных и как у них протекает болезнь.

Заражения среди домашних животных

Итальянские ветеринары и врачи под руководством профессора Университета Бари (Италия) Николы Декаро провела первое масштабное исследование того, насколько широко коронавирус был распространен среди домашних кошек и собак, которые живут вместе с хозяевами на севере Италии, в эпицентре первой европейской вспышки COVID-19.

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Для этого ученые использовали образцы крови и различных биологических жидкостей, которые ветеринары собирали в различных городах Ломбардии и других провинций Италии, когда к ним обращались за помощью владельцы собак и кошек. В общей сложности авторы исследования получили образцы от почти тысячи собак и пяти сотен кошек.

В этих образцах ученые не нашли следов РНК коронавируса, однако в крови некоторых питомцев оказались антитела к нему. В частности, медики нашли их в организме 13 собак (3,4%) и шести кошек (4%). Если учитывать питомцев только людей, которые переболели COVID-19, то этот показатель повышался до 13% и 4,5% соответственно.

Также ученые отметили, что ожидаемо животные, которые жили в наиболее сильно пострадавших от эпидемии провинциях, заражались чаще остальных. Все это, как считают исследователи, говорит о том, что среди домашних животных коронавирус распространяется примерно так же, как и среди их владельцев. Это нужно учитывать при дальнейших наблюдениях за распространением пандемии COVID-19.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.

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