Ученые рассказали об изменениях в сердце у умерших пациентов с Covid-19

«Мы определили ключевые макроскопические и микроскопические изменения, которые ставят под сомнение представление о том, что типичный миокардит наблюдается при тяжелой инфекции SARS-CoV-2. Хотя механизм травмы сердца при COVID-19 неизвестен, мы предлагаем несколько теорий, требующих дальнейшего изучения, которое приведет к большему пониманию и потенциальным лечебным мероприятиям», — цитирует его EurekAlert!.
В рамках исследования специалисты провели 22 вскрытия пациентов, которые скончались от коронавируса в Университетском медицинском центре в Новом Орлеане. 10 из них были мужчинами, 12 — женщинами. Возраст умерших составлял 44−79 лет. У большинства при жизни наблюдалось повышенное кровяное давление, половина принимала инсулин из-за диабета II типа. Порядка 41% из них страдали от ожирения.
Патологоанатомы обнаружили, что поражение сердца у пациентов с коронавирусом было связано с «уникальным паттерном гибели отдельных клеток». В отличие от вируса SARS новый коронавирус не попадал в клетки сердечной мышцы, у пациентов также не наблюдалась закупорка коронарных артерий сгустками крови.
Основными причинами смерти пациентов стали тромбы, кровотечение в мелких сосудах и капиллярах легких, а также повреждение альвеол.
По словам доктора медицинских наук, замруководителя отдела патологических исследований в Школе медицины при Университете Луизианы Шарон Фокс, полученные данные указывают на то, что чрезмерная нагрузка на сердце была вторична по отношению к легочному заболеванию.
Эксперты предположили, что гибель отдельных клеток могла быть вызвана влиянием вируса на клетки мелких кровеносных сосудов или так называемым цитокиновым штормом — чрезмерной реакцией иммунной системы на заражение.