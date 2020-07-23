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14:12 (мск), источник: RNS

Ученые рассказали об изменениях в сердце у умерших пациентов с Covid-19

Серия вскрытий выявила изменения в сердце у умерших пациентов с коронавирусом, которые были вызваны не типичным воспалением на фоне миокардита. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор и руководитель отдела патологический исследований в Школе медицины при Университете Луизианы Ричард Вандер Хайде.

Источник: Reuters

«Мы определили ключевые макроскопические и микроскопические изменения, которые ставят под сомнение представление о том, что типичный миокардит наблюдается при тяжелой инфекции SARS-CoV-2. Хотя механизм травмы сердца при COVID-19 неизвестен, мы предлагаем несколько теорий, требующих дальнейшего изучения, которое приведет к большему пониманию и потенциальным лечебным мероприятиям», — цитирует его EurekAlert!.

В рамках исследования специалисты провели 22 вскрытия пациентов, которые скончались от коронавируса в Университетском медицинском центре в Новом Орлеане. 10 из них были мужчинами, 12 — женщинами. Возраст умерших составлял 44−79 лет. У большинства при жизни наблюдалось повышенное кровяное давление, половина принимала инсулин из-за диабета II типа. Порядка 41% из них страдали от ожирения.

Патологоанатомы обнаружили, что поражение сердца у пациентов с коронавирусом было связано с «уникальным паттерном гибели отдельных клеток». В отличие от вируса SARS новый коронавирус не попадал в клетки сердечной мышцы, у пациентов также не наблюдалась закупорка коронарных артерий сгустками крови.

Основными причинами смерти пациентов стали тромбы, кровотечение в мелких сосудах и капиллярах легких, а также повреждение альвеол.

По словам доктора медицинских наук, замруководителя отдела патологических исследований в Школе медицины при Университете Луизианы Шарон Фокс, полученные данные указывают на то, что чрезмерная нагрузка на сердце была вторична по отношению к легочному заболеванию.

Эксперты предположили, что гибель отдельных клеток могла быть вызвана влиянием вируса на клетки мелких кровеносных сосудов или так называемым цитокиновым штормом — чрезмерной реакцией иммунной системы на заражение.
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