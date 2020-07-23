Песков рассказал о принципе открытия границ России

«Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет от правительства России. Именно правительство и штаб занимаются контактами с другими государствами», — отметил Песков.
22 июля в МИД России заявили, что при открытии границ с Евросоюзом определяющим критерием станет безопасность россиян. По словам замглавы ведомства Александра Грушко, все будут действовать по принципу «не навреди», а решающее слово останется за медиками. Дипломат подчеркнул, что европейские государства руководствуются теми же принципами.
С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 15 государств — нерезидентов ЕС. России и США в списке нет, но в ЕС пообещали, что его будут пересматривать каждые две недели. 14 июля из перечня исключили Черногорию и Сербию из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Москва рассчитывает на включение России в список стран, гражданам которых разрешат въезд в Евросоюз при следующем рассмотрении этого вопроса.
Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса в конце марта. Исключение составляют только вывозные рейсы для россиян.