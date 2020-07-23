13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Чукотку наводнили лисы (видео)
Люди подкармливают рыжих красавиц, а ветеринары обеспокоены.
Жители Чукотки массово делятся фотографиями и видео лис, которые все чаще забредают в города, бесстрашно подходят к людям и берут пищу у них из рук.
Эксперты говорят: нашествие лис — прямое следствие увеличения кормовой базы этих животных. В прошлом году в регионе было очень много леммингов, которыми питаются лисы.
Врачи и ветеринары бьют тревогу — подкармливать лис опасно и для животных, и для людей. Лисы отучаются от привычной охоты и начинают паразитировать на городских помойках. К тому же, они переносят болезни, самая опасная из которых — бешенство.
Анна Лысенко