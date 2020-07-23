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13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Чукотку наводнили лисы (видео)

Люди подкармливают рыжих красавиц, а ветеринары обеспокоены.

Жители Чукотки массово делятся фотографиями и видео лис, которые все чаще забредают в города, бесстрашно подходят к людям и берут пищу у них из рук.

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Эксперты говорят: нашествие лис — прямое следствие увеличения кормовой базы этих животных. В прошлом году в регионе было очень много леммингов, которыми питаются лисы. Из-за обилия еды хищникам стало проще выращивать потомство, а уже подросшие лисы устремились в города в поисках легкой добычи.

Врачи и ветеринары бьют тревогу — подкармливать лис опасно и для животных, и для людей. Лисы отучаются от привычной охоты и начинают паразитировать на городских помойках. К тому же, они переносят болезни, самая опасная из которых — бешенство.

Анна Лысенко

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