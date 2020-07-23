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15:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пенсионеры с Тайваня завоевали Сеть модными образами (фото)

Пожилой возраст не означает, что поздно быть модным.

Возраст — не препятствие для того, чтобы выглядеть стильно и создавать модные тренды. Это доказала пара тайваньских пенсионеров — 83-летний Вань-Цзи и его жена, 84-летняя Шо-Эр.

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Пожилые мужчина и женщина позируют в одежде, которую клиенты так и не забрали из их прачечной.

«Если мы остаемся молодыми в душе, то можем выглядеть стильно, даже когда мы стары. Только не ограничивайте себя», — прокомментировал фотографии бабушки и дедушки их внук для издания BoredPanda.

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Анна Лысенко

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