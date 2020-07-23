15:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пенсионеры с Тайваня завоевали Сеть модными образами (фото)
Пожилой возраст не означает, что поздно быть модным.
Возраст — не препятствие для того, чтобы выглядеть стильно и создавать модные тренды. Это доказала пара тайваньских пенсионеров — 83-летний
Пожилые мужчина и женщина позируют в одежде, которую клиенты так и не забрали из их прачечной.
«Если мы остаемся молодыми в душе, то можем выглядеть стильно, даже когда мы стары. Только не ограничивайте себя», — прокомментировал фотографии бабушки и дедушки их внук для издания BoredPanda.
Анна Лысенко