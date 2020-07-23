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16:52 (мск), источник: Мослента

В Москве начали взрывать спорткомплекс «Олимпийский»

В Москве взрывами начали сносить внутренние конструкции спорткомплекса «Олимпийский». Об этом сообщают жители столицы в своих аккаунтах в Instagram.

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фотографий
6
фотографий

«“Олимпийский” потихоньку разбирают. Он останется в истории вместе с событиями, которые здесь прошли, — от Олимпиады-80 до Евровидения 2009-го. Запомнится концертами звезд и крупнейшими спортивными состязаниями. Уходит легенда… Немного жаль», — написала москвичка Майя Косых.

Взрывы раздаются один за другим. «Так мощно, что дом трясет. Подняли пыль», — приводит «Комсомольская правда» слова еще одной жительницы столицы Виктории Крутой.

Как пишет издание, услышав взрывы, москвичи начали звонить в полицию, однако в правоохранительных органах их заверили, что криминала никакого нет.

В пресс-службе группы компаний «Киевская площадь» рассказали, что после модернизации «Олимпийский» останется спортивным объектом, способным принимать соревнования мирового уровня, а также одной из самых популярных площадок для проведения концертов, а также значительно расширит свои функциональные возможности.

Проект реконструкции спорткомплекса предусматривает размещение в нем множества функциональных пространств. В здании бассейна будут сохранены существующие чаши. При этом там создадут новые зоны водных развлечений и пляжных видов спорта с возможностью организации соревнований. Кроме того, будет построен 30-метровый дайвинг-центр с возможностью сертификации, сообщало в 2019 году издание «Интерфакс-Недвижимость».

«Олимпийский» был закрыт на капитальную реконструкцию 1 января. Она продлится три года.

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