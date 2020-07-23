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16:33 (мск), источник: РИА Новости

Собянин исключил введение новых ограничений из-за коронавируса

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Московские власти не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24»..

Источник: РИА Новости

«Сегодня ситуация вполне спокойная и стабильная, а дальше будем уже ждать появления вакцины», — сказал он.

При этом градоначальник отметил, что инфекция пока не исчезла и будет «жить долго».

«В столице уже давно выстроена работа по вакцинации горожан, и объемы вакцинации от обычного гриппа, например, в Москве достигают 5−6 миллионов человек. Так что система функционирует и готова принять любую вакцину», — подчеркнул он.

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С начала прошлой недели в Москве возобновилась работа аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Также открылись детские лагеря, сняты ограничения в сфере предпринимательства. Кроме того, в российской столице уже отменили обязательное ношение масок и перчаток на улице. Следующий этап послаблений намечен на 1 августа.

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