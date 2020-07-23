16:33 (мск), источник: РИА Новости
Собянин исключил введение новых ограничений из-за коронавируса
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Московские власти не собираются вводить новые ограничения
«Сегодня ситуация вполне спокойная и стабильная, а дальше будем уже ждать появления вакцины», — сказал он.
«В столице уже давно выстроена работа по вакцинации горожан, и объемы вакцинации от обычного гриппа, например, в Москве достигают 5−6 миллионов человек. Так что система функционирует и готова принять любую вакцину», — подчеркнул он.
С начала прошлой недели в Москве возобновилась работа аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Также открылись детские лагеря, сняты ограничения в сфере предпринимательства. Кроме того, в российской столице уже отменили обязательное ношение масок и перчаток на улице. Следующий этап послаблений намечен на 1 августа.