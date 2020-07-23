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17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

На годовщину свадьбы супруги нашли в раковине черную жемчужину

Неожиданный подарок.

Ноэми Фернандес и ее супруг Хоакин Гонсалес из прибрежного испанского города Хихон отправились в рыбный ресторан, чтобы отметить 40-ю годовщину свадьбы.

Пара заказала моллюски в белом вине, и когда Хоакин проглотил одного из них, то заметил в раковине неожиданный сюрприз — настоящую черную жемчужину.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы не придали этому большого значения, но на следующий день начали искать в Интернете и поняли, что найти такую жемчужину — очень большая редкость», — цитирует Ноэми испанское издание La Voz de Asturias.

Пара не намерена расставаться со своим сюрпризом, хотя за него можно выручить приличные деньги. Из жемчужины сделают подвеску для Ноэми.

Анна Лысенко

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