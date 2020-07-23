17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
На годовщину свадьбы супруги нашли в раковине черную жемчужину
Неожиданный подарок.
Ноэми Фернандес и ее супруг Хоакин Гонсалес из прибрежного испанского города Хихон отправились в рыбный ресторан, чтобы отметить 40-ю годовщину свадьбы.
Пара заказала моллюски в белом вине, и когда Хоакин проглотил одного из них, то заметил в раковине неожиданный сюрприз — настоящую черную жемчужину.
«Мы не придали этому большого значения, но на следующий день начали искать в Интернете и поняли, что найти такую жемчужину — очень большая редкость», — цитирует Ноэми испанское издание La Voz de Asturias.
Пара не намерена расставаться со своим сюрпризом, хотя за него можно выручить приличные деньги. Из жемчужины сделают подвеску для Ноэми.
Анна Лысенко