20:38 (мск), источник: Интерфакс
COVID-вакцинацию россиян из групп риска запланировали на август
Москва. 23 июля. INTERFAX.RU — Вакцинация медиков от коронавируса может начаться уже в августе, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Мы планируем, что это все будет развиваться в этом году, и уже в августе будет предложено (вакцинироваться от коронавируса — ИФ), мы сейчас смотрим, по каким категориям, это, конечно, в первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми, поэтому категориям риска будет предложена вакцина», — сказал Мурашко журналистам в четверг, отвечая на вопрос «Интерфакса».
«Мы планируем, что когда завершатся и оформят клинические исследования (вакцины — ИФ), а эксперты оценят (их — ИФ), будет выдано разрешение на условиях. Это означает, что более широкое применение будет этой вакцины, но мы
«Ну, и параллельно начнется масштабирование, производство, и наиболее подверженным риску группам также будет предложено добровольно вакцинироваться, — и по результатам всего этого мы получим масштабное производство и масштабное применение», — сказал министр.
Ранее Сеченовский университет и госпиталь Бурденко выписали две вторых группы добровольцев, на которых проводились клинические исследования вакцины от коронавируса. Теперь должны быть подведены итоги этих исследований, данные будут переданы в Минздрав, министерство примет решение о применении вакцины.
В свою очередь НИИ «Вектор» Роспотребнадзора подал заявку в Минздрав на проведение исследований вакцины на людях, они пока не начались.