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19:38 (мск), источник: Секрет Фирмы

В Петербурге приняли закон о закрытии маленьких баров

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял закон, запрещающий продажу алкоголя в барах площадью меньше 50 кв. м. Под документ попадают не только «наливайки», но и «авторские бары», в защиту которых высказались горожане.

Закон вступит в силу 1 января 2021 года. Если бары не переформатируются, у них отзовут лицензию, заявил автор инициативы, депутат Денис Четырбок. Новые заведения в маленьких помещениях открыть будет невозможно.

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До вступления закона в силу специально созданная рабочая группа «должна найти решение, которое устроит как жителей, так и владельцев баров», заявил Беглов после подписания документа. «Главное, чтобы на такие заведения не было постоянных жалоб от людей, проживающих в непосредственной близости», — отметил губернатор.

Четырбок заявил, что «авторские бары» выведут в отдельную от «наливаек» категорию. К «наливайкам» питерские власти относят заведения, которые торгуют алкоголем по ночам благодаря лицензии общепита.

В защиту «авторских баров» высказывались «футбольные болельщики, маркетологи, литераторы и другие представители творческой интеллигенции», отмечала «Фонтанка». По подсчетам бизнесменов, из-за закрытия маленьких заведений работу потеряют около 6000 человек, а государство недосчитается 1,4 млрд рублей налогов и взносов в год.

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