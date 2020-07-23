В Петербурге приняли закон о закрытии маленьких баров

Закон вступит в силу 1 января 2021 года. Если бары не переформатируются, у них отзовут лицензию, заявил автор инициативы, депутат Денис Четырбок. Новые заведения в маленьких помещениях открыть будет невозможно.
До вступления закона в силу специально созданная рабочая группа «должна найти решение, которое устроит как жителей, так и владельцев баров», заявил Беглов после подписания документа. «Главное, чтобы на такие заведения не было постоянных жалоб от людей, проживающих в непосредственной близости», — отметил губернатор.
Четырбок заявил, что «авторские бары» выведут в отдельную от «наливаек» категорию. К «наливайкам» питерские власти относят заведения, которые торгуют алкоголем по ночам благодаря лицензии общепита.
В защиту «авторских баров» высказывались «футбольные болельщики, маркетологи, литераторы и другие представители творческой интеллигенции», отмечала «Фонтанка». По подсчетам бизнесменов, из-за закрытия маленьких заведений работу потеряют около 6000 человек, а государство недосчитается 1,4 млрд рублей налогов и взносов в год.