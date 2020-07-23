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18:52 (мск), источник: РИА Новости

Ученые нашли причины агрессии комаров

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Исследователи Принстонского университета раскрыли загадку кусачести комаров — их агрессия в отношении людей обусловлена глобальным потеплением и урбанизацией, свидетельствует опубликованное в четверг в журнале Current Biology изыскание.

Источник: CC0/mikadago

Авторы научной работы обратили внимание, что лишь несколько из более чем 3,5 тысячи видов комаров кусают людей и становятся опасными разносчиками инфекционных заболеваний. Ученые попытались ответить на вопрос о том, что провоцирует отдельных представителей вида быть более агрессивными к людям, чем их сородичи.

Согласно опубликованному исследованию, ученые выделили два основных фактора — климатические изменения и городскую среду.

Исследование касается желтолихорадочных комаров (Aedes aegypti), являющихся основными переносчиками вируса Зике, лихорадки денге, желтой лихорадки и вируса чикунгунья. В естественной для себя среде обитания представители семейства комаров желтолихорадочных питаются как кровью людей, так и других теплокровных.

«Комары, живущие среди большого количества людей в городах Кумаси (Гана) или Уагадугу (Буркина-Фасо), демонстрируют возросшее желание кусать людей. Но их больший аппетит к людям возникает только в местах с интенсивными засушливыми сезонами, в особенности в регионе Сахель, где дожди идут лишь пару месяцев в году. Мы думаем, что это происходит из-за того, что в таких климатах комары в их жизненном цикле особенно зависят от людей и созданных человеком запасов воды», — считает автор исследования Ноа Роуз.

Выводы ученых подтверждены проведенным ими опытом: собрав комариные яйца в 27 различных местах региона к югу от пустыни Сахара, исследователи в лаборатории попытались выяснить гастрономические предпочтения родившихся из личинок комаров, предлагая им запахи людей или животных, например морских свинок и перепелок.

Оказалось, что те насекомые, что были собраны в густонаселенных районах, были более склонны выбрать человеческую жертву, нежели те их сородичи, что проживали в деревнях или еще более необитаемых районах.

Помимо этого, оказалось, что комары, живущие в местах, где сезон засухи более продолжительный и суровый, более отзывчивы на запах, а значит кровь людей, нежели животных.

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Примечательно, что именно климатические особенности имеют в этом вопросе решающее значение, отмечают эксперты: «было удивительно обнаружить, что климат был более важен, чем урбанизация для объяснения существующих сегодня поведенческих изменений насекомых. «Многие комары, живущие в сравнительно густонаселенных людьми районах, не обязательно отдают предпочтение кусанию людей», — отмечает Роуз. Его коллега и соавтор Линди МакБрайд подчёркивает, что «лишь если города становятся очень густонаселенными или находятся в районах с более интенсивными засушливыми сезонами, комары становятся более заинтересованы в том, чтобы кусать людей».

Основываясь на этих выводах, ученые предполагают, что растущая урбанизация в предстоящие десятилетия будет означать еще большее число кусающих людей комаров в будущем. «Стремительная урбанизация может спровоцировать еще большее число комаров кусать людей во многих городах к югу от Сахары в предстоящие 30 лет», — отмечает Роуз.

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