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19:36 (мск), источник: Life.ru

Александр Калягин пожелал удачи и вдохновения участникам первого в России чемпионата творческих компетенций ArtMasters

Мэтр театра назвал этот конкурс отличным творческим вызовом для подлинных профессионалов своего дела.

Источник: Агентство «Москва»

Глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин поддержал чемпионат творческих компетенций ArtMasters в сфере театра, кино, музыки и медиа, который стартовал 7 июля. По словам Калягина, это конкурс профессионалов, которые могут продемонстрировать свои навыки, свои умения, одним словом, свое мастерство.

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— Уверен, что подлинных профессионалов своего дела в российских театрах много, и почему бы не принять участие в этом чемпионате, чтобы в очередной раз доказать: наш театр делают настоящие мастера. Я призываю вас принять в нём участие, потому что это не только ценные призы, которые, я уверен, вам обязательно достанутся, — говорится в обращении народного артиста РСФСР.

Мэтр театра добавил, что конкурс ArtMasters — это еще и возможность выйти в своей профессии на новый уровень, найти единомышленников и, возможно, реализовать свой собственный творческий проект.

— Желаю вам удачи, вдохновения и, конечно, победы! — добавил он.

Отметим, что с 7 июля по 15 августа проходит первый, дистанционный этап конкурса. Для участия необходимо пройти электронную регистрацию на портале ArtMasters, включающую заполнение анкеты и выбор компетенции. Отборочный этап чемпионата состоит из анкетирования участников, проверки документов и портфолио, прохождения теста, состоящего из общих теоретических вопросов по каждой компетенции.

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