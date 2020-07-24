09:11 (мск), источник: Известия
На больной желудок: средство от язвы повышает риск смерти при СOVID-19
Во время заболевания пациентам, имеющим проблемы с ЖКТ, лучше отказаться от понижающих кислотность препаратов.
Популярные препараты, помогающие при язве, гастрите и изжоге, могут ухудшить состояние пациентов с коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли ученые из США. В их исследовании 15,6% госпитализированных с COVID-19 принимали лекарства «Омепрозол», «Омез», «Доксилак»
Ученые из Бруклинского университета опубликовали препринт статьи, в котором сообщили, что популярные препараты против язвы, гастрита и изжоги — ингибиторы протонной помпы (ИПП) — потенциально могут усугублять течение коронавирусной инфекции. В исследовании 15,6% пациентов с COVID-19 принимали данные лекарства (к которым относятся «Омепрозол», «Доксилак», «Пантопрозол»
«Существует гипотеза, что SARS-CoV-2 может избежать нейтрализации желудочной кислотой
Блокаторы протонной помпы относятся к антисекреторным препаратам, снижающим продукцию соляной кислоты в клетках слизистой оболочки желудка, пояснил в разговоре с «Известиями» профессор кафедры госпитальной терапии Медицинского института РУДН (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности «5−100») Николай Кислый.
— Они применяются при лечении широкого круга заболеваний
Ученые подчеркивают, что это первое сообщение о повышенной смертности и более частой потребности в применении ИВЛ у больных COVID-19, основанное на анализе 46 случаев. Однако, так как исследование пока не прошло обязательную процедуру рецензирования и не опубликовано, опираться на него в клинической практике нельзя.
Статья другой американской научной группы, опубликованная неделю назад, косвенно подтвердила полученные данные, пояснил «Известиям» руководитель курса прикладной фармакологии и фармакотерапии факультета наук о здоровье университета OsloMet (Норвегия) Юрий Киселев.
— Они использовали другой метод —
— Авторы предполагают, что если заражение COVID-19 через
Авторы перечисленных работ напоминают о необходимости применять минимально эффективную дозу этих лекарств, используя их только по утвержденным показаниям. Профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, гастроэнтеролог Алексей Буеверов сообщил «Известиям», что в случае инфицирования данные препараты действительно лучше не пить:
Если у пациента идет активный инфекционный процесс, то от ИПП на этот период лучше отказаться. Еще в XIX веке в холерных лабораториях висела надпись «На пустой желудок не входить». Потому что пища — это стимулятор секреции кислоты. Если она подавлена, то через рот могут попасть различные патогены. Также это может повлиять на течение уже имеющегося заболевания.
К тому же данные препараты обычно назначаются курсом, постоянно они требуются очень малому числу пациентов. Поэтому отказ от них на
— Прием любых препаратов должен быть обоснован. Вероятно, для больных с COVID-19, принимавших на догоспитальном этапе ИПП, необходимо дополнительно обсуждать вопрос о показаниях к дальнейшему приему этого класса препаратов, основываясь на клинической картине заболевания ЖКТ и показаниях рН, — полагает специалист.
Авторы препринта из Бруклина утверждают, что результаты требуют дальнейшего изучения в будущих исследованиях, чтобы оценить, насколько связан прием ИПП с худшими исходами при COVID-19, включая летальный.