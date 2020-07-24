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09:11 (мск), источник: Известия

На больной желудок: средство от язвы повышает риск смерти при СOVID-19

Во время заболевания пациентам, имеющим проблемы с ЖКТ, лучше отказаться от понижающих кислотность препаратов.

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Источник: Известия

Популярные препараты, помогающие при язве, гастрите и изжоге, могут ухудшить состояние пациентов с коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли ученые из США. В их исследовании 15,6% госпитализированных с COVID-19 принимали лекарства «Омепрозол», «Омез», «Доксилак» и т. д. Смертность среди них оказалась в 2,3 раза выше, чем у тех, кто не получал подобную терапию. Также в 2,5 раза возрастал риск оказаться на искусственной вентиляции легких. Сниженный уровень соляной кислоты, вызванный приемом определенных лекарств, снижает барьерную функцию желудка и изменяет микробиоту кишечника, сообщили российские гастроэнтерологи. Это способствует повышенному проникновению вирусных частиц через слизистые оболочки и усугубляет заболевание. Поэтому медики рекомендуют отказаться от приема данных средств во время развития в организме инфекции.

Опасность в желудке

Ученые из Бруклинского университета опубликовали препринт статьи, в котором сообщили, что популярные препараты против язвы, гастрита и изжоги — ингибиторы протонной помпы (ИПП) — потенциально могут усугублять течение коронавирусной инфекции. В исследовании 15,6% пациентов с COVID-19 принимали данные лекарства (к которым относятся «Омепрозол», «Доксилак», «Пантопрозол» и т. д.). Смертность среди этой группы была в 2,3 раза выше, чем среди тех, кто их не принимал. К тому же, в 2,5 раза возрастал риск попадания на ИВЛ.

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«Существует гипотеза, что SARS-CoV-2 может избежать нейтрализации желудочной кислотой из-за гипохлоргидрии (повышенное содержание соляной кислоты в желудочном соке. — “Известия”), вызванной применением блокаторов протонной помпы (это фермент, выполняющий важнейшую роль при секреции соляной кислоты в желудке. — “Известия”) и могут предрасполагать к тяжелой форме COVID-19, а также к искусственной вентиляции легких», — сказано в тексте препринта.

Блокаторы протонной помпы относятся к антисекреторным препаратам, снижающим продукцию соляной кислоты в клетках слизистой оболочки желудка, пояснил в разговоре с «Известиями» профессор кафедры госпитальной терапии Медицинского института РУДН (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности «5−100») Николай Кислый.

— Они применяются при лечении широкого круга заболеваний желудочно-кишечного тракта, в основе развития которых лежит повышенная выработка соляной кислоты: диспепсии (затрудненное и болезненное пищеварение. — «Известия»), язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (воспаление стенок нижнего отдела пищевода), хронического гастрита и некоторых других, — сообщил эксперт. — Соляная кислота, помимо участия в переваривании пищи, может разрушать микрофлору. Сниженный уровень этого вещества, вызванный приемом ИПП, ослабляет барьерную функцию желудка, изменяет микробиоту ЖКТ и способствует массивному проникновению вирусов через слизистую оболочку.

Это, вероятно, и вызывает более тяжелое течение COVID-19, отметил Николай Кислый.

Повышает риски

Ученые подчеркивают, что это первое сообщение о повышенной смертности и более частой потребности в применении ИВЛ у больных COVID-19, основанное на анализе 46 случаев. Однако, так как исследование пока не прошло обязательную процедуру рецензирования и не опубликовано, опираться на него в клинической практике нельзя.

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Статья другой американской научной группы, опубликованная неделю назад, косвенно подтвердила полученные данные, пояснил «Известиям» руководитель курса прикладной фармакологии и фармакотерапии факультета наук о здоровье университета OsloMet (Норвегия) Юрий Киселев.

— Они использовали другой метод — онлайн-анкетирование 53 130 человек, 3386 из которых были позитивны на коронавирус. Оказалось, что риск инфекции повышен у лиц, принимавших ингибиторы протонной помпы, причем этот риск был дозозависимым, — рассказал фармаколог. — Еще одна важная находка состоит в том, что прием другой группы препаратов, подавляющих кислотопродукцию в желудке — блокаторов гистаминовых рецепторов (фамотидин и подобные), не был связан с повышенным риском инфекции.

По словам специалиста, в целом ИПП нередко связывают с угрозой заражения теми инфекциями, при которых оно происходит через органы ЖКТ.

— Авторы предполагают, что если заражение COVID-19 через желудочно-кишечный эпителий действительно частый феномен, то приведенный выше механизм может объяснять связь между ИПП и коронавирусом. Подчеркну, что результаты обоих исследований требуют подтверждения, а пациентам, принимающим ИПП по назначению врача, не следует самостоятельно прекращать терапию, — отметил Юрий Киселев.

Применять с осторожностью

Авторы перечисленных работ напоминают о необходимости применять минимально эффективную дозу этих лекарств, используя их только по утвержденным показаниям. Профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, гастроэнтеролог Алексей Буеверов сообщил «Известиям», что в случае инфицирования данные препараты действительно лучше не пить:

Если у пациента идет активный инфекционный процесс, то от ИПП на этот период лучше отказаться. Еще в XIX веке в холерных лабораториях висела надпись «На пустой желудок не входить». Потому что пища — это стимулятор секреции кислоты. Если она подавлена, то через рот могут попасть различные патогены. Также это может повлиять на течение уже имеющегося заболевания.
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К тому же данные препараты обычно назначаются курсом, постоянно они требуются очень малому числу пациентов. Поэтому отказ от них на какое-то время не причинит большого вреда, заявил гастроэнтеролог. Для принятия решения о тактике ведения таких больных необходимы исследования с определением уровня рН в желудке, добавил Николай Кислый.

— Прием любых препаратов должен быть обоснован. Вероятно, для больных с COVID-19, принимавших на догоспитальном этапе ИПП, необходимо дополнительно обсуждать вопрос о показаниях к дальнейшему приему этого класса препаратов, основываясь на клинической картине заболевания ЖКТ и показаниях рН, — полагает специалист.

Авторы препринта из Бруклина утверждают, что результаты требуют дальнейшего изучения в будущих исследованиях, чтобы оценить, насколько связан прием ИПП с худшими исходами при COVID-19, включая летальный.

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