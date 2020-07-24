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10:09 (мск), источник: РИА Новости

Сушку белья на балконе посчитали опасной для здоровья

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Постельное белье, высушенное на балконе в городе, приобретает не свежесть, а букет элементов таблицы Менделеева. Какую опасность это несет и как от нее защититься, рассказал радио Sputnik директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

Источник: РИА Новости

Считается, что белье после стирки лучше сушить не в замкнутом пространстве, а на свежем воздухе. Так оно, якобы, приобретает свежесть и потом на нем приятнее спать. Антон Ястребцев уверен, что это утверждение верно лишь отчасти. По его словам, вместе с сомнительной городской свежестью постельное белье приобретает целый букет химических элементов.

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«Сушить на балконе вещи после стирки в условиях городской среды — не самая лучшая идея. Чаще всего у нас квартиры имеют вид на оживленную дорогу или находятся возле нее. Сырое белье за окном будет работать в качестве фильтра. На него будут осаждаться взвешенные частицы. Городские частицы — это не пыльца, а тяжелые металлы, сажа, пыль от стирания тормозных колодок и шин. Это все — канцерогены», — рассказал радио Sputnik эколог.

Длительный контакт с канцерогенами на постельном белье ухудшает работу легких и увеличивает шанс получить опухоль.

«Во сне мы проводим примерно восемь часов в день. Все это время мы лежим на подушке, на постельном белье и вдыхаем эту пыль. При этом эти частицы и эти тяжелые металлы попадают к нам в организм. Дальше все зависит от того, насколько организм человека крепкий и как он с этим справится. Так или иначе, будет негативное воздействие. Конечно, человек сразу не заболеет, но это будет нагрузка на организм. Это негативный фактор», — пояснил Антон Ястребцев.

Сушить белье на воздухе, конечно же, можно, но не везде, рассказал директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев:

С этим надо быть осторожнее и сушить белье на балконе только в экологически чистом районе или который близок к тому. Еще можно так делать, когда у вас зеленый двор. Если окна выходят на автомагистраль, то я бы не советовал.
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