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04:18 (мск), источник: РИА Новости

Кадыров отметил, что жители Чечни не носят маски после снятия ограничений

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, жители региона не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора — не носят маски и перчатки, а также не соблюдают социальную дистанцию.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:34 MSK, 24.07
Инфицировано795 038+5 848
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
10.0723.07
Скончалось12 892+147
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
10.0723.07
Выздоровело580 330+8 277
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
10.0723.07
Инфицировано15 439 456+273 055
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
10.0723.07
Скончалось631 926+10 036
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
10.0723.07
Выздоровело8 758 528+153 041
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
10.0723.07
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Источник: РИА "Новости"

Кадыров 21 июня объявил о начале третьего этапа снятия ограничений в республике, введенных из-за коронавируса, были отменены пропускной режим и ограничения на передвижение внутри региона. Границы Чечни были закрыты с 5 апреля для въезда и выезда из-за коронавируса, за исключением транзитного транспорта и продовольственных поставок.

«Создается впечатление, что вопрос с коронавирусом у нас закрыт преждевременно. Мы снимали ограничения в надежде на то, что будут соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора. Но люди ведут себя так, словно болезни нет. Никто не носит маски, не соблюдает социальную дистанцию, даже на рынках люди не носят перчатки … Мы слишком рано расслабились», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что в целом обстановка в регионе стабильная, однако с момента снятия ограничений наблюдается рост числа людей, заболевших пневмонией.

«В целом обстановка остается стабильной. Врачи отмечают, что у большинства инфицированных болезнь протекает в легкой форме … Тревожит следующий факт — с момента снятия ограничений (22 июня) наблюдается стойкое возрастание количества заболевших пневмонией, в среднем — 130 человек, а за прошедшие сутки — 168 человек», — добавил он.

Глава региона подчеркнул, что если организации и предприятия общественного питания и торговли не будут соблюдать предписания Роспотребнадзора, они будут закрыты.

«Проведено более 830 мониторинговых мероприятий с момента снятия ограничений на первом этапе. Проверены организации и предприятия общественного питания и торговли, выявлено, что в большинстве случаев не соблюдаются предписания Роспотребнадзора. В таких случаях мы будем поступать жестко. Если рынки, магазины, рестораны, кафе не соблюдают санитарные нормы, будем их закрывать», — написал Кадыров.

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