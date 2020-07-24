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06:50 (мск), источник: Life.ru

Стало известно, во сколько обошёлся побег экс-главы Nissan из Японии

Теперь граждане США, которые помогли бизнесмену сбежать, могут отправиться в Японию.

Источник: AFP 2020

Сын бывшего председателя Nissan француза Карлоса Гона Энтони заплатил около 500 тысяч долларов в виде криптовалюты американцам Питеру и Майклу Тейлорам, которые помогли его отцу сбежать из Японии в ящике на частном самолёте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Федеральной прокуратуры США.

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Карлос Гон заплатил почти миллион за побег из Японии

По данным агентства, за два месяца до своего побега 29 декабря 2019 года сам Карлос Гон перевёл на счета компании Promote Fox LLC, которой управляет Тейлор, 862 тысячи долларов. Таким образом, в общей сложности они получили 1,36 миллиона долларов.

В мае отец и сын были арестованы, они могут быть экстрадированы в Японию. Прокуроры предоставили подробный отчёт о платежах после третьей заявки Тейлоров на освобождение под залог. Принимая во внимание имеющиеся у них средства, власти США полагают, что старший Тейлор, который является ветераном спецназа, и его сын могут запланировать побег. Федеральный судья заслушает аргументы обеих сторон во вторник.

Напомним, Карлоса Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли арестовали 19 ноября 2018 года. Изначально Гон обвинялся в том, что не задекларировал должным образом девять миллиардов иен (более 80 миллионов долларов), заработанных на посту председателя совета директоров компании в период с 2010 по 2018 год. Позже токийская прокуратура предъявила предпринимателю ряд других обвинений. Одно из них — присвоение около 3,25 миллиона долларов из так называемого президентского фонда Renault. Однако в конце 2019 года он сбежал из Японии в Ливан. Интерпол выдал ордер на арест бизнесмена.

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