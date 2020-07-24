В соборе Святой Софии впервые за 86 лет пройдет пятничный намаз

Первая молитва в поменявшей статус Айя-Софии продлится ровно сутки. И все это время двери храма будут открыты для всех желающих. Во дворе подготовили специальные молитвенные зоны для мужчин и женщин. Из-за наплыва верующих места внутри может хватить не всем. Власти ожидают большое количество посетителей, в Стамбул летят мусульмане из разных стран мира. Чтобы избежать эксцессов, автомобильное движение вокруг Айя-Софии приостановят. А рядом будут дежурить более ста машин скорой помощи и вертолет. С собой молящихся попросили взять маски, молитвенные коврики и, как сказал мэр Стамбула — «терпение и понимание».
Христианские фрески на время молитвы будут закрывать с помощью штор и драпировок. Изначально хотели использовать особый режим освещения. Но от идеи отказались, опасаясь, что это может негативно сказаться на состоянии изображений. Как сообщили власти города, на первой молитве будет присутствовать и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Именно его указ 10 июля придал Айя-Софии статус мечети. Отменив таким образом решение первого президента страны Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о превращении собора в музей. Указ Эрдогана вызвал с одной стороны поддержку многих мусульман, а с другой — критику со стороны христианских церквей.
Храм Святой Софии был построен в шестом веке в Константинополе — еще столице Византийской империи. Для украшения использовали архитектурные элементы древних античных построек — порфировые и мраморные колонны, золотой и серебряный декор. И более тысячи лет он оставался самым большим Храмом в христианском мире вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Под контроль турок-османов перешел в 1453 году и был обращен в мечеть. К нему пристроили минареты и дали новое имя — Айя-София. Новое имя появилось и у города — Стамбул. После 86 лет в качестве музея София становится мечетью.
Турецкие власти считают, что это никак не повлияет на туристов. По их словам, статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО сохранится, а вход станет бесплатным.