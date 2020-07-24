Готовность номер один: внутреннему туризму предстоит испытание популярностью

К внутреннему туризму приковано сейчас пристальное внимание правительства и бизнеса. Принят комплекс мер для поддержки этой сферы, и регионы уже испытывают на себе их благотворное влияние.
«Мы рады чартерной программе в Бурятию. Для нас это отличный шанс привлечь новых клиентов и показать им, что отдых в России может быть безумно интересным», — заявила министр туризма Республики Бурятия Мария Бадмацыренова.
«Да,
Барзыкин пояснил, что те потоки, которые сейчас генерируют туроператоры в Бурятию, Хакасию, Алтай не приведут к излишней нагрузке на инфраструктуру этих регионов. Регионы справятся и туристы останутся довольны, уверен эксперт.
«Вы же понимаете, что массовых потоков, какие принимают пляжные курорты России, в той же Хакасии, на Алтае не будет. А с адекватными потоками регионы справятся. Но это не означает, что они будут стоять на месте. Нет, будет происходить поэтапное развитие. Стоит задача синхронизировать развитие инфраструктуры с турпотоками», — говорит Юрий Барзыкин.
Вадим Прасов,
Я считаю, что у регионов, на которые сейчас обратили внимание туроператоры и Ростуризм, есть потенциал для развития. Необходимо работать над продвижением и созданием комфортной среды для туристов, в том числе развивать инфраструктуру. Если говорить об увеличении гостиничной базы, то подошли бы отели категории 3−4* на 150−200 номеров.
По словам эксперта, гостиничная инфраструктура имеет важное значение для развития региона в части привлекательного имиджа. И, несмотря на то что отельная инфраструктура сама по себе турпоток не генерирует, она может помочь в наращивании спроса.
«Регион с сильной отельной базой становится привлекательным не только для самостоятельных туристов, но и для туроператоров, которые могут привлечь в тот или иной регион устойчивые турпотоки. Спрос при этом, что немаловажно, станет прогнозируемым. Это, в частности, является положительным фактом для инвесторов. Но прежде всего нужно создать привлекательные условия для этих инвесторов, поддержать их на уровне государства», — говорит Прасов.
По словам Марии Бадмацыреновой, в Бурятии идет активная работа по модернизации и расширению инфраструктуры. И к такому строительству в регионе интерес у инвесторов есть.
Бадмацыренова рассказала, что в этом году начнется строительство отеля Green Flow Baikal 4* на участке «Турка» в особой экономической зоне «Байкальская гавань». Что касается инженерной инфраструктуры Бурятии, то она также развивается. Дороги проложены (особенно на побережье Байкала), электричество устойчивое, мобильные сети новые.
«Туризм для Бурятии — одна из основных отраслей экономики. Работа с инвесторами ведется параллельно работе по продвижению и популяризации региона, в первую очередь для туристов из центральной части России», — рассказала Бадмацыренова.
Обновление туристской инфраструктуры планируется и на Дальнем Востоке. По словам и.о. руководителя агентства по туризму Приморского края Владимира Щура, по состоянию на конец 2019 года по Приморскому краю было 179 тысяч
Планируют масштабную модернизацию гостиничной инфраструктуры и на Камчатке. Там ежегодно открывается порядка 17 новых объектов размещения. Ожидается, что в конце следующего года тут появится первая гостиница категории 5* на 100 номеров, отель 4* также на 100 номеров. «Роза Хутор» планирует построить тут туристический кластер «Три вулкана» в районе сопки Горячей. Это будет курорт с 1 тыс. гостиничных номеров, 17 км горнолыжных трасс и двумя канатными дорогами.
В регионе идет модернизация инфраструктуры аэропорта, работы по строительству пассажирского терминала планируется завершить в 2022 году. Терминал сможет ежегодно обслуживать до 500 тыс. пассажиров.
«Готов ли Калининград к росту турпотока? Да, готов», — уверен министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. Он пояснил, что регион способен принимать 2,3 млн туристов в год. По итогам 2019 года Калининградская область приняла 1,74 млн туристов. Потенциал полностью не исчерпан, есть резерв для роста.
Инфраструктура в регионе, по словам Андрея Ермака, была готова еще к ЧМ по футболу 2018 и сейчас находится на должном уровне. При этом каждый год появляются новые коллективные средства размещения.
«Помимо инфраструктурной составляющей, мы уделяем большое внимание развитию турпродуктов региона. Делаем акцент на экологических маршрутах,
В числе готовящихся перспективных проектов Ермак выделил два: продолжение Приморского кольца (оно сейчас заканчивается около Светлогорска) до Балтийска и строительство порта в Пионерском, куда будут заходить круизные суда и паромы.
О новых алтайских проектах рассказала Татьяна Сажаева, независимый эксперт по туризму Алтайского края. «Инфраструктурные вложения — процесс длительный, дорога на Каракольские озера, начало второго этапа строительства дороги в кластере Белокуриха — это перспективы не этого летнего сезона. В краткосрочной перспективе заметнее частные инвестиции. На Алтае повышенный спрос и интерес со стороны инвесторов к строительству глэмпингов, бунгало/шале с панорамными окнами в пол, когда ты просто сливаешься с природой. Это мировой тренд, и Алтай следует ему», — рассказала эксперт.
Сажаева обратила внимание и на ряд проблем в развитии туризма в регионе. По ее словам, всегда больший акцент делался на привлечение федерального финансирования на магистральную, обеспечивающую туристскую инфраструктуру. При этом действующая инфраструктура (энергоснабжение, водоснабжение, сбор и утилизация отходов) требует не меньшего внимания.
Особенно остро это чувствуется в
И здесь нужно отдать должное главам алтайских регионов. Они лично решают многие проблемы, так или иначе связанные с туризмом. Например, пробка из автотуристов, возвращающихся в воскресенье в города по трассе Чуйский тракт, тут же привлекла внимание главы Республики Алтай. Он смог принять оперативные решения по работе дорожных служб.
На прошлой неделе из региона пришли позитивные новости — прилетели первые туристы в рамках чартерных программ. Рейсы из Москвы,
Для сравнения: в прошлом году тариф в одну сторону в пик сезона находился на уровне около 35 тыс. рублей, сейчас — 8 тыс. рублей.
Благодаря чартерным программам качественно меняется спрос. Гостями Алтая становятся жители европейской части страны, готовые дольше (7−10 дней) находится на Алтае (жители сибирских городов чаще всего приезжают на 2−3 дня), что вселяет надежду на расширение рамок сезонности, говорят эксперты.
«Рост спроса привел и к активному развитию малой авиации. До удаленных самых интересных достопримечательностей не нужно будет ехать весь световой день по 300−500 км. Теперь достаточно 40 минут и около 2 тыс. рублей», — рассказала Сажаева.
Большие планы по развитию туризма и у Сахалинской области. По словам Валерия Дубровского, руководителя сахалинского агентства по туризму, начиная с прошлого года, в ряде районов Сахалина, через которые проходят приоритетные туристические маршруты, обустроили набережные, парки, пляжные зоны, экологические тропы, создали иные объекты туристической инфраструктуры. Работы по благоустройству продолжаются и сегодня.
Чтобы повысить доступность комфорта в природных условиях, сахалинское агентство по туризму прорабатывает вопрос обустройства кемпингов и глэмпингов, которые набирают популярность во всем мире. По имеющейся информации, владельцы нескольких дальневосточных гектаров в настоящее время ведут подготовку к реализации подобных
Как отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, продолжают активно реализовываться проекты по строительству всесезонного горнолыжного курорта на острове Итуруп, а также «Архипелаг Онекотан» на Северных Курилах с гостиницей и
Проекты реализуются за счет частных инвесторов с привлечением банковских кредитов. Область, в свою очередь, обеспечивает развитие необходимой инфраструктуры, которая в дальнейшем позволит развивать и другие проекты на Курилах. Ведутся переговоры с Минвостокразвития РФ о дополнительных государственных инвестициях в инфраструктуру Курильских островов.
«Проекты нацелены в основном на российских туристов и развитие внутреннего туризма. Сейчас далеко не каждый готов спать в палатке, особенно туристы, которые могут себе позволить далеко не бюджетный отдых на Курилах. Развитие инфраструктуры, средств размещения и сервиса позволит привлечь больше любителей романтики, природных красот Сахалинской области с Приморья и Центральной России», — заключил Валерий Дубровский.
Эксперты туррынка, комментируя амбициозные планы регионов, в том числе по развитию инфраструктуры, назвали их своевременными и важными. «Дело за главным — это должно работать», — заявил Юрий Наумов, владелец сети «Путешествие.ру».
Как же активизировать процессы роста на внутреннем рынке в будущем? Наумов призывает регионы обратить внимание на горнолыжный кластер Сочи как лучший пример успешно работающего проекта в России. «Да, в проект были вложены колоссальные деньги. Но без грамотного и системного подхода даже деньги не помогли бы достичь того результата, который мы все видим сейчас», —- говорит эксперт.
Стратегию развития курортов, по словам Наумова, нужно формировать не на коленке, необходимо выверять каждый шаг, нужно ориентироваться на цивилизованный рынок. И начинать надо, безусловно, с формирования эффективной команды, знающей рынок. «Если нужно, то привлекать иностранных экспертов, как это делали в горном кластере Сочи. Согласен, профессионалам нужно платить немалые деньги. Но тут можно быть уверенным: эти деньги точно в будущем вернутся с лихвой. Что касается инфраструктуры, то начинать нужно с дорог. Посмотрите, сколько туристов поехали в
Эксперт убежден:
Глобально для грамотной работы всей отрасли необходимо наконец создать Министерство туризма. В стране, которая занимает 1/6 часть суши, нет Министерства по туризму. Согласитесь, это нонсенс.
Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый Слон», солидарен с коллегой и считает, что у внутреннего рынка появился отличный шанс громко заявить о себе. Однако для дальнейшего продвижения, укрепления позиций и сохранения успеха необходимо еще много трудиться. Понадобятся мощные ресурсы, целенаправленность в том числе в вопросах развития инфраструктуры.
«Я считаю, что, для того чтобы инфраструктурные объекты действительно работали и оправдывали вложенные в них средства, необходимо заниматься ими самостоятельно, без помощи государства. Я не верю в эффективность
Представитель крупного туроператора, пожелавший остаться неназванным, тоже провел аналогию с Сочи. «Это отличный пример того, как грамотное развитие самого курорта вкупе с отличной инфраструктурой дает безупречный результат в виде устойчиво высокого турпотока на протяжении всего года. Также немаловажно, что развитие инфраструктуры привлечет дополнительный поток иностранных туристов, привыкших к комфортному отдыху. Так что при комплексной работе новая инфраструктура регионов не будет простаивать», — отметил эксперт.