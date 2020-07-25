25 июля, источник: Новости Mail.ru
День в истории: 31 июля
Открытие стадиона в Лужниках, начало массового жилищного строительства в СССР и другие памятные события, которые произошли в разные годы 31 июля.
Ежегодно в этот день отмечается Всемирный день рейнджера. Праздник был учрежден в 2007 году Международной федерацией рейнджеров, чтобы отметить вклад парковых рейнджеров в охрану природы и почтить память погибших рейнджеров в ходе несения своей службы. Парковый рейнджер — это человек, который занимается защитой и сохранением природоохранных зон. Эта профессия существует в США и ряде других стран мира. Иногда рейнджеров считают аналогом лесников, но круг обязанностей рейнджера обычно шире. Вдобавок профессия имеет ряд специализаций.
В этот день в 1928 году В первом звуковом фильме киностудии
31 июля 1956 года в Москве был открыт Центральный стадион имени В. И. Ленина. В тот день на его главном спортивном сооружении — «Большой спортивной арене» — состоялся праздник с участием гимнастов, акробатов и легкоатлетов. Стадион стал первым в СССР масштабным проектом общественного комплекса, выполненного по принципам рационализма и провозглашенной Никитой Хрущёвым кампании по борьбе с архитектурными излишествами. Изначально стадион был рассчитан на 101 тысячу мест.
На Центральном стадионе проходили I Спартакиада народов СССР и VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Во время перестройки и после распада СССР здесь выступали иностранные исполнители. А 24 июля 1990 года здесь прошёл последний концерт группы «Кино», на котором присутствовало 72 тысячи зрителей. А в сентябре 1993 года здесь выступил Майкл Джексон.
В 1992 году спортивный объект был приватизирован и получил название «Олимпийский комплекс “Лужники”». С 1990-х до 2011 года на его территории находился вещевой рынок, который, впрочем, не мешал проведению концертов и футбольных матчей. С 1995 года стадион неоднократно реконструировался, а в современном виде он открылся в 2017 году.
В 1957 году в этот день ЦК КПСС и Совет Министров приняли историческое постановление «О развитии жилищного строительства в СССР». Так было начало массовое строительство в стране пятиэтажных «хрущевок». Это решение должно было способствовать решению квартирного вопроса в кратчайшие сроки.
Началу строительства «хрущевок» предшествовало постановление Совета министров СССР 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Такими «излишествами» считались арки, колонны, балконы и украшения зданий. В 1956 году перед строителями и архитекторами ставилась задача ещё больше снизить стоимость жилья. Это достигалось благодаря уменьшению этажности и отказу от лифтов, снижению потолков и площади квартиры. Строительство новых панельных домов считалось прорывом, так как смогло обеспечить жильем множество семей, расселить коммунальные квартиры и бараки.
31 июля 1991 года прошла первая рекламная акция финансовой пирамиды «МММ». Этот день был объявлен днем бесплатного проезда в Московском метрополитене для всех жителей и гостей столицы, поскольку некий кооператив «МММ» оплатил все соответствующие расходы. Однако как акционерное общество финансовая пирамида Мавроди была зарегистрирована только в октябре 1992 года, выпустив чуть меньше тысячи акций. Они расходились очень быстро, поэтому руководство компании попыталось зарегистрировать вторую эмиссию. Минфин отказал компании в такой возможности, после чего Мавроди ввел в обращение так называемые «билеты МММ», официально не являющиеся ценными бумагами. Конец финансовой пирамиды настал в 1994 году, а юридически она была упразднена в 1997 году.
Ровно 106 лет в Курбевуа назад родился французский актер, кинорежиссер, сценарист и один из величайших комиков мирового кино Луи де Фюнес. Его искрометный юмор и неподражаемые образы, созданные на экране, по сей день радуют поклонников таланта актера. Тем не менее, он стал знаменитым уже в немолодом возрасте и при жизни не снискал серьезных кинематографических наград. Лишь в 1980 году Луи де Фюнес был удостоен премии «Сезар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. С 1973 года актер являлся кавалером Ордена Почетного легиона.