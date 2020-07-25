Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 31 июляОткрытие стадиона в Лужниках, начало массового жилищного строительства в СССР и другие памятные события
Фоторепортажи
12Выбран лучший снимок картошки
50В Сети показали самые завораживающие пейзажи года
25 июля, источник: Новости Mail.ru

День в истории: 31 июля

Открытие стадиона в Лужниках, начало массового жилищного строительства в СССР и другие памятные события, которые произошли в разные годы 31 июля.

Источник: РИА "Новости"

Всемирный день рейнджера

Ежегодно в этот день отмечается Всемирный день рейнджера. Праздник был учрежден в 2007 году Международной федерацией рейнджеров, чтобы отметить вклад парковых рейнджеров в охрану природы и почтить память погибших рейнджеров в ходе несения своей службы. Парковый рейнджер — это человек, который занимается защитой и сохранением природоохранных зон. Эта профессия существует в США и ряде других стран мира. Иногда рейнджеров считают аналогом лесников, но круг обязанностей рейнджера обычно шире. Вдобавок профессия имеет ряд специализаций.

Появление льва на заставке Metro-Goldwyn-Mayer

В этот день в 1928 году В первом звуковом фильме киностудии Metro-Goldwyn-Mayer «Белые тени южных морей» на заставке появился рычащий лев. При этом в данном фильме именно рычание льва стало самым длинным звуком, так как за всю картину было произнесено лишь одно слово — «Привет». Логотип стал одним из самых известных и запоминающихся в мире. Он ассоциируется не только с компанией, но и со всем Голливудом.

Открытие стадиона в Лужниках

31 июля 1956 года в Москве был открыт Центральный стадион имени В. И. Ленина. В тот день на его главном спортивном сооружении — «Большой спортивной арене» — состоялся праздник с участием гимнастов, акробатов и легкоатлетов. Стадион стал первым в СССР масштабным проектом общественного комплекса, выполненного по принципам рационализма и провозглашенной Никитой Хрущёвым кампании по борьбе с архитектурными излишествами. Изначально стадион был рассчитан на 101 тысячу мест.

На Центральном стадионе проходили I Спартакиада народов СССР и VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Во время перестройки и после распада СССР здесь выступали иностранные исполнители. А 24 июля 1990 года здесь прошёл последний концерт группы «Кино», на котором присутствовало 72 тысячи зрителей. А в сентябре 1993 года здесь выступил Майкл Джексон.

В 1992 году спортивный объект был приватизирован и получил название «Олимпийский комплекс “Лужники”». С 1990-х до 2011 года на его территории находился вещевой рынок, который, впрочем, не мешал проведению концертов и футбольных матчей. С 1995 года стадион неоднократно реконструировался, а в современном виде он открылся в 2017 году.

Строительство «хрущевок»

В 1957 году в этот день ЦК КПСС и Совет Министров приняли историческое постановление «О развитии жилищного строительства в СССР». Так было начало массовое строительство в стране пятиэтажных «хрущевок». Это решение должно было способствовать решению квартирного вопроса в кратчайшие сроки.

Началу строительства «хрущевок» предшествовало постановление Совета министров СССР 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Такими «излишествами» считались арки, колонны, балконы и украшения зданий. В 1956 году перед строителями и архитекторами ставилась задача ещё больше снизить стоимость жилья. Это достигалось благодаря уменьшению этажности и отказу от лифтов, снижению потолков и площади квартиры. Строительство новых панельных домов считалось прорывом, так как смогло обеспечить жильем множество семей, расселить коммунальные квартиры и бараки.

Источник: РИА "Новости"

Первая рекламная кампания «МММ»

31 июля 1991 года прошла первая рекламная акция финансовой пирамиды «МММ». Этот день был объявлен днем бесплатного проезда в Московском метрополитене для всех жителей и гостей столицы, поскольку некий кооператив «МММ» оплатил все соответствующие расходы. Однако как акционерное общество финансовая пирамида Мавроди была зарегистрирована только в октябре 1992 года, выпустив чуть меньше тысячи акций. Они расходились очень быстро, поэтому руководство компании попыталось зарегистрировать вторую эмиссию. Минфин отказал компании в такой возможности, после чего Мавроди ввел в обращение так называемые «билеты МММ», официально не являющиеся ценными бумагами. Конец финансовой пирамиды настал в 1994 году, а юридически она была упразднена в 1997 году.

Луи де Фюнес

Ровно 106 лет в Курбевуа назад родился французский актер, кинорежиссер, сценарист и один из величайших комиков мирового кино Луи де Фюнес. Его искрометный юмор и неподражаемые образы, созданные на экране, по сей день радуют поклонников таланта актера. Тем не менее, он стал знаменитым уже в немолодом возрасте и при жизни не снискал серьезных кинематографических наград. Лишь в 1980 году Луи де Фюнес был удостоен премии «Сезар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. С 1973 года актер являлся кавалером Ордена Почетного легиона.

Во время загрузки произошла ошибка.
МИД РФ выдвинул требование Минску в связи с задержанием россиян
Панарин рассказал о срыве свадьбы с дочерью Знарка в Италии
ФСИН назвала самую популярную книгу в колониях
Роналду приобрел яхту за 6 млн евро: фото
ЕС вновь не разрешил въезд из России
В Минске прошел митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Петербурге задержан парламентарий из-за «депутатской поправки»
Gnezdo.ru
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Xiaomi Mi Band 5 представили в России. Без NFC Продажи начнутся в августе
Горячие темы на Авто
Очередная цветная революция? 161
Про уважение к мужчинам и к женщинам 160
Мне очень нравятся люди 101
Люди будущего 70
Кино
Ведущая шоу на «России 1» уволилась ради переезда в Италию Елена Ландер оставляет работу на ТВ и готовится покинуть страну
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Невероятные приключения Фроши в Уфе. Встреча сестер и немного интриги. 481
Имя для дочки 179
Сегодня 15 лет брака. Муж подарил посудомоечную машину. Эх....... 169
10 000 в августе . 143
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Россиян ждет "черный" август: что будет с рублем и сбережениями
72-летняя Ротару без фотошопа: в Сеть попали редкие фото певицы
Как умер актер Николай Мерзликин
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь