12:38 (мск), источник: Daily Storm
Билл Гейтс отверг обвинения о своей «причастности» к пандемии COVID-19
Основатель корпорации Microsoft отметил, что его фонд пожертвовал четверть миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг конспирологические теории, обвиняющие его в причастности к пандемии COVID-19 и попытках убивать людей с помощью вакцин. Американский бизнесмен назвал «удручающей» комбинацию распространения инфекции в мире, соцсетей и людей, ищущих «простое объяснение» происходящему.
«Это удручающая комбинация: пандемии, социальных сетей и людей, которые ищут очень простое объяснение. Они говорят: хорошо, мы делаем деньги, значит мы пытаемся убивать людей с помощью вакцин [от COVID-19]», — заявил основатель Microsoft в интервью телеканалу CNN.
Бизнесмен напомнил, что фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвовал 250 миллионов долларов на борьбу с пандемией. «Все просто переворачивается с ног на голову», — уточнил он.
С начала пандемии COVID-19 в соцсетях и
В начале июня Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по чипированию человечества с помощью глобальной вакцинации являются «глупыми и странными». Основатель Microsoft подчеркнул, что никогда не занимался микрочипами, но это «почти невозможно опровергнуть». При этом предприниматель признался, что его беспокоит существование «сумасшедших идей» по глобальному чипированию людей.
Дмитрий Кузнецов