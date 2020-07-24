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12:38 (мск), источник: Daily Storm

Билл Гейтс отверг обвинения о своей «причастности» к пандемии COVID-19

Основатель корпорации Microsoft отметил, что его фонд пожертвовал четверть миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:34 MSK, 24.07
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Источник: AP 2020

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг конспирологические теории, обвиняющие его в причастности к пандемии COVID-19 и попытках убивать людей с помощью вакцин. Американский бизнесмен назвал «удручающей» комбинацию распространения инфекции в мире, соцсетей и людей, ищущих «простое объяснение» происходящему.

«Это удручающая комбинация: пандемии, социальных сетей и людей, которые ищут очень простое объяснение. Они говорят: хорошо, мы делаем деньги, значит мы пытаемся убивать людей с помощью вакцин [от COVID-19]», — заявил основатель Microsoft в интервью телеканалу CNN.

Бизнесмен напомнил, что фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвовал 250 миллионов долларов на борьбу с пандемией. «Все просто переворачивается с ног на голову», — уточнил он.

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С начала пандемии COVID-19 в соцсетях и интернет-СМИ стали появляться слухи о причастности к появлению и распространению коронавирусной инфекции фонда Билла и Мелинды Гейтс, которые якобы стремятся использовать вакцину для чипирования человечества и глобальной слежки за людьми. Видеролик, обвиняющий американского предпринимателя в намерении «уничтожить 15% жителей Земли», набрал миллионы просмотров в YouTube.

В начале июня Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по чипированию человечества с помощью глобальной вакцинации являются «глупыми и странными». Основатель Microsoft подчеркнул, что никогда не занимался микрочипами, но это «почти невозможно опровергнуть». При этом предприниматель признался, что его беспокоит существование «сумасшедших идей» по глобальному чипированию людей.

Дмитрий Кузнецов

 Билл Гейтс отверг обвинения о своей «причастности» к пандемии COVID-19
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