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13:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Патриарх Кирилл извергнул Сергия из сана схиигумена

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил принятое ранее решение суда Екатеринбургской епархии, который лишил духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова) сана схиигумена.

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«Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля 2020 года признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана», — сообщается на сайте РПЦ.

Напомним, в начале июня Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области нашел признаки возбуждения ненависти и вражды в видеозаписи проповеди священника.

Новость
Кто такой схиигумен Сергий

Еще в апреле из-за содержания видеороликов отца Сергия на YouTube-канале митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл лишил схимонаха права проповедовать. Несмотря на это, клирик продолжил вести богослужения и выступать с публичными заявлениями.

3 июля церковный суд признал схиигумена Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана.

В решении Епархиального суда было отмечено, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения. Решением суда в выступлениях схиигумена были установлены факты лжи и клеветы.

Лишенному сана монаху назначили штраф 18 тыс. руб. До этого суд признал отца Сергия виновным в распространении недостоверной информации о коронавирусе по ч. 9 ст. 13.15 КоАП и оштрафовал на 90 тыс. руб.

21 июля он записал новый видеоролик, в котором заявил, что Россией управляет «хабад», и призвал людей демонтировать вышки 5G в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия на 18 тысяч рублей
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13:40 (мск)© Ньюстюб
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