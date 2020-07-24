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17:24 (мск), источник: Интерфакс

Минздрав допустил возвращение россиян к нормальной жизни в феврале

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что возвращение россиян к нормальной жизни после пандемии коронавируса возможно в феврале — когда сформируется популяционный иммунитет.

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Источник: РИА "Новости"
Новость
Разработчик российской вакцины от коронавируса объяснил ее быстрое появление

«Движемся этим курсом. Мы хотели бы, чтобы курс по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен (до конца — ИФ), тогда будем говорить спокойно, что переходим в обычную фазу нашей жизни», — сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос действительно ли возвращение к нормальной жизни возможно в феврале.

Он сообщил, что в настоящее время в туристических регионах подготовлены дополнительные койки для развертывания в случае необходимости, идет подготовка системы здравоохранения к осенне-зимнему сезону.

Говоря о вакцине от коронавируса, министр сказал, что идет подготовка к масштабированию производства, а после ее регистрации начнется более активное взаимодействие с другими странами для организации поставок.

В первую очередь будут вакцинироваться группы риска — медики и работники, контактирующие с большим количеством других людей.

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