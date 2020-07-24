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14:16 (мск), источник: Life.ru

В соборе Святой Софии состоялся первый с 1934 года намаз. Эрдоган сам прочитал суру — видео

Святыня теперь стала мечетью, утратив статус музея.

Источник: Reuters

В Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошла церемония открытия собора Святой Софии в статусе мечети. Позже турецкий лидер поучаствовал в первом с 1934 года намазе в соборе. Он прочитал суру. Вместе с ним в молитве приняли участие члены турецкого правительства, а также депутаты Великого национального собрания Турции.

С утра к архитектурному комплексу начали подходить мусульмане. В пятничном намазе разрешили участвовать всем желающим мусульманам. Правда, сделать они это смогут только на площади возле собора.

Напомним, изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил в марте прошлого года. Заседание Госсовета Турции по данному вопросу состоялось в начале июля этого года и длилось 17 минут. По результатам заседания музей стал мечетью 10 июля. В РПЦ назвали это пощёчиной всему христианству.

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Впервые за 86 лет: в соборе Святой Софии в Стамбуле проходит намаз
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15:09 (мск)© Ньюстюб
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