14:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые научились прогнозировать «черных лебедей»
Это поможет предугадывать мировые кризисы и конфликты.
Исследователи из Стэнфордского университета в США заявили, что разработали метод, которые поможет предсказывать события типа «черный лебедь». Их обнадеживающая работа опубликована в PLOS Computational Biology.
Например, «черным лебедем» была глобальная рецессия 2008 года или потеря одной трети мировой популяции сайгаков за считанные дни 2015 года. Теорию «черного лебедя» разработал доктор философии и бывший
Ученые из Стэнфорда, однако, утверждают, что даже самые неожиданные события все же можно предсказать, по крайней мере, на материале экосистем.
«Анализируя долгосрочные данные из трех экосистем, мы смогли показать, что колебания, которые происходят в разных биологических видах, статистически одинаковы в разных экосистемах», — сказал Сэмюэль Брей, один из авторов нового метода.
«Это говорит о том, что существуют определенные базовые универсальные процессы, которыми мы можем воспользоваться для прогнозирования такого рода экстремального поведения», — добавил он.
За годы изучения микробных сообществ Брей заметил несколько случаев, когда один вид переживал неожиданный демографический бум. Вместе с коллегами он решил проверить, происходят ли такие неожиданности в других биологических системах за пределами лаборатории, и если да, то можно ли их предугадать.
Ученые провели три долгосрочных исследования. Восемь лет они изучали планктон Балтийского моря, получая анализы два раза в неделю. Они также использовали 20-летние наблюдения за моллюсками и водорослями Новой Зеландии и данные с 1991 года о содержании углерода в лиственном лесу Гарвардского университета.
Они проанализировали все показатели с использованием теории «лавин». Она тоже описывает неожиданные события (такие как лавины или землетрясения), но рассматривает их как часть естественных колебаний системы.
«Существующие методы полагаются на наш опыт, чтобы предугадать, что может произойти в будущем, и поэтому они имеют тенденцию пропускать события “черного лебедя”», — сказал исследователь Бо Ванг.
Разработанный исследователями метод прогнозирования может найти применение в здравоохранении и экологических исследованиях. У этого также есть потенциал в таких сферах, как экономика и политика, уверены ученые.
Анна Лысенко