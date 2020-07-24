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15:22 (мск), источник: Forbes

Убежище по цене машины: состоятельные люди начали скупать частные острова

Богатые покупатели стали активно приобретать частные острова, на которых можно спрятаться от пандемии. Чтобы последовать их примеру, достаточно иметь деньги, которых хватило бы на «очень хорошую машину», утверждает опытный продавец такого имущества.

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Источник: CC0/Pexels

Несмотря на то, что из-за коронавируса мировая экономика движется в сторону глубокой рецессии, среди богатых покупателей подскочил спрос на частные острова, пишет Financial Times. Газета подчеркивает, что такие острова для покупателей — это «убежища» от пандемии.

Среди наиболее популярных направлений оказались южная часть Тихого океана, Карибы, а также отдаленные части США и Европы, отмечает FT со ссылкой на агентов по недвижимости.

На продажу был выставлен, в частности, остров Маи, на котором расположены 32 акра (около 13 га) тропических садов. Он рекламируется богатым покупателям как одно из идеальных мест для побега от COVID-19 и стоит несколько миллионов долларов, пишет газета.

Пандемия заставила людей переосмыслить жизнь и устремиться к тому, о чем раньше они только мечтали, заявил основатель занимающейся продажей острова Маи Platinum Luxury Auctions Трэйор Леснок:

Владение островом долгое время считалось чем-то крутым и желанным, но часто это была лишь эксцентричная мечта. Однако из-за COVID-19 эта идея начинает казаться более практичной, поскольку люди торопятся найти для себя личное пространство и сохранять дистанцию от других.
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Богач купил за 6,3 млн долларов остров, который видел только на видео

Богатых покупателей привлекают не только острова, представляющие из себя тропический рай, отмечает газета. На прошлой неделе неназванный покупатель приобрел остров Хорс у юго-западного побережья Ирландии, запрашиваемая цена за который составляла €5,5 млн. «Очевидно, в умах людей, особенно способных позволить себе такую многомиллионную собственность, сложилось определенное представление о том, что они могут просто сбежать и самоизолироваться», — сказал сюрвейер помогавшей при продаже острова Colliers International Каллум Бэйн. Он отметил, что не знает мотивации покупателя, но подчеркнул, что на острове раньше было развито сельское хозяйство, а значит, новый владелец при желании сможет сам выращивать себе еду.

По всей вероятности, новый владелец Хорс перед сделкой даже не посетил остров лично, отмечает FT. Это не единственный подобный случай. «Мы недавно продали некоторые менее дорогие острова в Скандинавии и Канаде покупателям, которые просто посмотрели фотографии. Но люди в основном хотят посетить более дорогие острова до покупки», — сказал газете немецкий бизнесмен Фархад Влади, который, по собственным словам, продал больше 3000 островов за 50-летнюю карьеру.

Влади подтвердил, что пандемия спровоцировала скачок интереса богатых людей к частным островам, но отметил, что они часто предпочитают аренду покупке из соображений безопасности.

Он также подчеркнул, что «не нужно быть миллиардером, чтобы купить остров».

«Если вы можете позволить себе очень хорошую машину, вы можете купить остров», — заявил он. Так, маленький остров у побережья Финляндии его компания на момент выхода статьи продавала меньше чем за €100 000. На другом конце ценового диапазона находится, например, греческий остров в Ионическом море стоимостью €45 млн.

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