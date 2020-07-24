14:59 (мск), источник: Lenta.Ru
Мел Гибсон переболел коронавирусом
Об этом сообщает Evening Standard.
Представитель 64-летнего артиста рассказал, что в апреле Гибсон сдал тест на COVID-19, который оказался положительным. Тогда информацию о состоянии кинематографиста решили держать в тайне. Он провел в больнице неделю.
Гибсона лечили при помощи антивирусного препарата ремдесивира, который используется среди пациентов, страдающих от лихорадки Эбола.
Мел Гибсон — актер, режиссер, сценарист и продюсер, лауреат двух премий «Оскар» и премии «Золотой глобус». Он снялся в таких фильмах, как «Мэверик», «Чего хотят женщины», а также в трилогии «Безумный Макс» и картине «Храброе сердце», в которой выступил режиссером.