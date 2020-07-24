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18:19 (мск), источник: РИА Новости

Немецкие ученые: коронавирус может передаваться в радиусе восьми метров

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Ученые в Германии изучили причины вспышки коронавируса на мясокомбинате в земле Северный Рейн-Вестфалия и пришли к выводу, что передача коронавируса на предприятии происходила на расстоянии более восьми метров, говорится в пресс-релизе на сайте Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI).

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Источник: РИА Новости

Речь идет о вспышке коронавируса на предприятии мясоперерабатывающего концерна Tönnies в округе Гютерсло, где, по сообщениям местных СМИ, заразились более 1,5 тысяч работников. Как сообщил в четверг министр здравоохранения Северного Рейна-Вестфалии Карл-Йозеф Лауман, всего было выявлено более двух тысяч случаев заражения COVID-19, связанных со вспышкой на мясокомбинате.

Как отмечается в пресс-релизе, ученые реконструировали произошедшие в мае события, связанные с распространением коронавируса на предприятии, установив, что коронавирус передался от одного человека нескольким другим «в радиусе более восьми метров».

Распространение COVID-19 происходило главным образом в охлаждаемом помещении с циркуляцией воздуха.

«Наше исследование освещает инфицирование SARS-CoV-2 в рабочем пространстве, где комбинация различных факторов делает возможной передачу (коронавируса) на относительно большие расстояния. Теперь возникает важный вопрос о том, какие условия позволяют коронавирусу распространяться на еще больших расстояниях в других сферах жизни», — отметила Мелани Бринкманн, профессор Брауншвейгского технического университета и руководитель исследовательской группы HZI.

По словам профессора Адама Грундхоффа, соавтора исследования и руководителя исследовательской группы Института экспериментальной вирусологии имени Генриха Петте (HPI), результаты исследования показали, что распространению коронавируса на большие расстояния способствуют такие факторы на предприятиях, как низкая температура и недостаточная подача свежего воздуха.

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«Весьма вероятно, что эти факторы играют решающую роль в возникновении вспышек, которые происходят на мясо- или рыбоперерабатывающих предприятиях по всему миру. По всей видимости, в этих условиях для предотвращения передачи инфекции недостаточно соблюдения расстояния от 1,5 до 3 метров», — подчеркнул он.

Исследование провели ученые Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI), Университетской клиники Гамбург-Эппендорф (UKE) и Института экспериментальной вирусологии имени Генриха Петте (HPI).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.

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