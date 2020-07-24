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15:37 (мск), источник: Газета.Ру

Семья Игоря Талькова подала в суд на Азизу Мухамедову за клевету

Семья музыканта Игоря Талькова подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к певице Азизе и ее сестре, которые в эфире Первого канала сказали, что артист занимался сутенерством. Судебное заседание пройдет 29 июля в Останкинском районном суде.

Источник: РИА "Новости"

29 июля начнется судебный процесс по иску семьи музыканта Игоря Талькова к певице Азизе, рассказала kp.ru адвокат Ирина Игнашенко. Вдова и сын Талькова обратились в суд из-за высказываний певицы о том, что якобы рок-музыкант занимался сутенерством. Речь идет о выпуске 17 июля 2019 программы Дмитрия Шепелева «На самом деле», в которой Азиза рассказала, что музыкант попытался отвезти ее к криминальному авторитету для совершения действий немузыкального характера.

В телепередаче Азиза Мухамедова недвусмысленно намекала на всю страну на то, что якобы Игорь Тальков занимался сутенерством. Азиза рассказала, как он забрал ее из гостиницы, повез через лес к некоему криминальному авторитету. А когда она узнала и взбунтовалась, то высадил прямо в лесу из машины. Телепередача проходила с участием полиграфа. Теперь жена Игоря Талькова обратилась в суд, где будет защищать имя мужа.
Ирина Игнашенко
адвокат

Татьяна Талькова требует 1 млн рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации от Азизы и ее сестры Гульнары, которая во время программы подтверждала слова певицы.

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Семья музыканта подала иск еще в сентябре 2019 года. После того, как это об этом стало известно общественности, Гульнара Мухамедова заявила, что не знала об иске против нее. Кроме того, она сказала, что в их словах не содержалось признаков клеветы.

«Это не только в нашем понимании, но и в понимании миллионной аудитории, которая видела передачу. Давайте будем смотреть дальше, что будет происходить. Подали в суд — пусть подают», — передает ее слова РБК.

Игорь Тальков был застрелен, по версии следствия, собственным концертным директором Валерием Шляфманом 6 октября 1991 года в дворце спорта «Юбилейный». По словам очевидцев, за несколько минут до выхода на сцену произошла потасовка между певцом, его охранниками, концертным директором и директором певицы Азизы Игорем Малаховым. Оружие, которым был убит певец, до сих пор не найдено.

6 мая 1992 года было вынесено постановление о привлечении Валерия Шляфмана в качестве обвиняемого в совершении убийства по неосторожности.

Однако в марте 1993 года уголовное дело приостановили из-за того, что обвиняемый скрылся от следствия. Как известно, через год после трагедии Шляфман решил переехать в Израиль на постоянное место жительства. Потерпевшей по уголовному делу признали мать артиста Ольгу Талькову, которая умерла в 2007 году.

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В 2018 году Следственный комитет по Санкт-Петербургу возобновил расследование убийства певца, а также удовлетворил ходатайство вдовы Талькова о признании ее потерпевшей. Возобновление дела об убийстве стало возможным благодаря изменениям в законодательстве, которые позволяют заочно осудить человека, который скрывается от следствия.

«Раньше это было невозможно, потому что не было закона о том, что человека можно осудить заочно, нужно было его присутствие в стране, а единственный подозреваемый по делу — Шляфман — скрывается в другой стране. А теперь вышел закон, что суды могут состояться, когда подозреваемый по делу находится за территорией России, и появилась возможность возобновить дело, которое было не закрыто, а приостановлено», — цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря Тальковой Ирина Красильникова.

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