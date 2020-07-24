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15:49 (мск), источник: Газета.Ру

Собчак попросила Бастрыкина проверить монастырь на Урале

Ксения Собчак обратилась за помощью к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой.

Во время работы над фильмом «Монастырь особого назначения» о жизни в Среднеуральском женском монастыре журналистка узнала о применении насилия к детям. Бывшие насельники также рассказали Собчак о принуждении к употреблению наркотиков в монастыре и случае заражения ВИЧ-инфекцией несовершеннолетнего.

Новость
Кто такой схиигумен Сергий

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой проверить Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием Романовым. В фильме «Монастырь особого назначения» бывшие насельники рассказали Собчак об издевательствах над детьми.

«В ходе сбора материалов для данного фильма от многих, у кого мы брали интервью, нам стало известно об ужасающих, вопиющих фактах насилия над несовершеннолетними детьми, проживающими в данном монастыре. В частности, были получены свидетельства о многочисленных фактах избиений детей, их истязаний, вовлечение в употребление наркотиков», — говорится в заявлении Собчак.

Под текстом также подписался режиссер документальной ленты Сергей Ерженков.

Фильм «Монастырь особого назначения» вышел на YouTube-канале Собчак 20 июля. В нем герои интервью, проживавшие в монастыре в детстве, рассказали об избиениях со стороны монахинь, а также фактах физического и психологического насилия.

Кроме того, Собчак стало известно о половом сношении с несовершеннолетней, в результате которого девочка заразилась ВИЧ-инфекцией (часть 3 статьи 122 УК РФ).

По признанию одного из бывших насельников, его и других детей принуждали к употреблению наркотиков. Из-за этого у него развилась зависимость.

Собчак подчеркнула, что в монастыре совершались преступления, предусмотренные пятью статьями Уголовного кодекса.

Считаю, что обнародованные в фильме свидетельства нечеловеческих условий существования детей в Среднеуральском женском монастыре не должны пройти мимо внимания не только общественности, но и правоохранительных органов и органов социальной защиты.

В июле Собчак и Ерженков обратились в СК России с требованием возбудить уголовное дело из-за нападения на их съемочную группу. За некоторое время до приезда журналистки монастырь взяли под контроль сторонники экс-схиигумена Сергия, который неоднократно отрицал в своих публичных выступлениях распространение коронавируса, а также распространял слухи о «чипировании» людей с помощью вакцинации.

На кадрах нападения видно, как Ерженкова волочат по земле, пытаясь отобрать камеру. Сама Собчак в результате преследования одной из монахинь споткнулась о бордюр и упала. В результате ведущая подала заявление о преступлении по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста, соединенного с насилием. Также Собчак сообщила о повреждении имущества и совершении насилия группой лиц.

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В Среднеуральском монастыре отрицают факт избиения членов съемочной группы Собчак. Представитель схиигумена Сергия, в прошлом праворадикальный националист Всеволод Могучев заявил, что телеведущая и ее команда намеренно провоцировали жителей обители. Заявления Собчак о нападении он назвал «очень качественными профессиональными действиями» с целью привлечь зрителей к основному материалу о монастыре.

Сам схиигумен Сергий отказался от интервью с Собчак. В начале июля епархиальный суд Екатеринбургской епархии принял решение лишить его сана. 24 июля патриарх Кирилл утвердил решение епархии. Тем временем он продолжает находиться в монастыре и вести там службу.

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