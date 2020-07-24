Попова предупредила о рисках заболевания COVID-19 за рубежом

«Хочу обратить внимание на то, что начало регулярных рейсов, анонсированное сегодня начало вылетов на курорты Турции, вовсе не означает, что все риски уже позади. Вовсе нет, вирус остается с нами, вирус остается достаточно активным», ― рассказала она в эфире телеканала «Россия 24».
Возобновление международного авиасообщения в России с 1 августа анонсировал ранее в этот день премьер-министр Михаил Мишустин. Рейсы будут выполнять из аэропортов столичного региона, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с этой даты россияне смогут летать в ряд городов Турции, Великобритании и Танзании. С 10 августа список будет расширен.
Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта закрыла регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. Разрешались только рейсы, которыми россиян возвращали на родину.
Росавиация 10 июля составила схему по возобновлению международного авиасообщения. Перелеты планировалось начать в страны с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Ведомство также направило обращение авиационным властям ряда стран с предложением двустороннего возобновления международных полетов.
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