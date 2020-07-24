В Турцию по путевке: После долгого перерыва российские туроператоры открыли бронирование

После четырех с половиной месяцев перерыва в связи с пандемией коронавируса, крупнейшие российские туроператоры открывают бронирование туров в Турцию. Об этом сообщил сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР). Можно забронировать перелеты с 1 августа со стыковкой в Стамбуле, а с 10 августа — прямые туры в Анталию.
«Туроператоры уже открыли бронирование. На первую декаду августа есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле, с 10 августа стартуют прямые рейсы в Анталью», — сказано на сайте АТОР.
Также сайт приводит данные по бронированию туров от крупнейших туроператоров.
Ранее на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия с 1 августа 2020 года возобновит международное авиасообщение. Вице-премьер Татьяна Голикова позднее уточнила, что восстановление авиарейсов за рубеж стало возможным благодаря снижению темпов инфицирования коронавирусной инфекцией. На первом этапе авиарейсы будут выполняться в Великобританию, Турцию и Танзанию из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что его ведомство ведет переговоры примерно с 30 странами по расширению открываемых международных авиарейсов.
Авиасообщение между странами было прервано в связи с распространением COVID-19. 30 марта 2020 года все границы России были полностью закрыты. Вице-премьер России Татьяна Голикова 10 июля сообщила, что с 15 июля стартует процесс снятия ограничений на международные полеты, введенных ранее из-за коронавирусной инфекции. Она отметила, что планируется возобновить авиарейсы лишь с теми странами, где заболеваемость коронавирусом будет составлять не более 40 человек на 100 тысяч населения. Среднесуточный прирост новых случаев в таких государствах не должен превышать 1%.