Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Видео перехвата американского самолета-разведчика близ границ России Опубликовано видео перехвата российскими истребителями американского самолета-разведчика
Фоторепортажи
33Лучшие астрономические фото 2020 года
16Как выглядят самые смешные снимки животных
17:11 (мск), источник: Daily Storm

В Турцию по путевке: После долгого перерыва российские туроператоры открыли бронирование

Можно забронировать туры с вылетами с 1 и 10 августа.

Коронавирус COVID-19
17:24 (мск)Минздрав допустил возвращение россиян к нормальной жизни в феврале
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:51 MSK, 24.07
Инфицировано800 849+5 811
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
11.0724.07
Скончалось13 046+154
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
11.0724.07
Выздоровело588 774+8 444
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
11.0724.07
Инфицировано15 545 445+280 364
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
11.0724.07
Скончалось634 231+9 861
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
11.0724.07
Выздоровело8 888 678+180 316
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
11.0724.07
Идёт загрузка
Источник: sulox32/СС0

После четырех с половиной месяцев перерыва в связи с пандемией коронавируса, крупнейшие российские туроператоры открывают бронирование туров в Турцию. Об этом сообщил сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР). Можно забронировать перелеты с 1 августа со стыковкой в Стамбуле, а с 10 августа — прямые туры в Анталию.

Новость
Куда податься: открытие границ не спасет туристический сезон

«Туроператоры уже открыли бронирование. На первую декаду августа есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле, с 10 августа стартуют прямые рейсы в Анталью», — сказано на сайте АТОР.

Также сайт приводит данные по бронированию туров от крупнейших туроператоров.

Ранее на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия с 1 августа 2020 года возобновит международное авиасообщение. Вице-премьер Татьяна Голикова позднее уточнила, что восстановление авиарейсов за рубеж стало возможным благодаря снижению темпов инфицирования коронавирусной инфекцией. На первом этапе авиарейсы будут выполняться в Великобританию, Турцию и Танзанию из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что его ведомство ведет переговоры примерно с 30 странами по расширению открываемых международных авиарейсов.

Авиасообщение между странами было прервано в связи с распространением COVID-19. 30 марта 2020 года все границы России были полностью закрыты. Вице-премьер России Татьяна Голикова 10 июля сообщила, что с 15 июля стартует процесс снятия ограничений на международные полеты, введенных ранее из-за коронавирусной инфекции. Она отметила, что планируется возобновить авиарейсы лишь с теми странами, где заболеваемость коронавирусом будет составлять не более 40 человек на 100 тысяч населения. Среднесуточный прирост новых случаев в таких государствах не должен превышать 1%.

 Депутаты обратились в МИД РФ с просьбой направить США ноту протеста из-за санкций
Ценности США основаны на хаосе и крови: в Госдуме осудили санкции против Кадырова
Семья Игоря Талькова подала в суд на певицу Азизу
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа
В России могут ввести пенсионный налоговый вычет
Визажист виртуозно перевоплотился в знаменитостей (фото)
Школьник на ЕГЭ по математике написал песню Бритни Спирс
ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Мечта всех мужчин: какая Будина сейчас (фото)
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
"20 лет вместе": несчастная жена Страхова (фото)
Hi-Tech
Зачем NASA понадобился воздушный шар за пределами Земли Он поможет в исследовании космоса
Горячие темы на Авто
И опять про грибы... 123
Филология царица ... 118
Патриотизм 108
Политическая 101
Кино
19-летний сын погибшего Панина снимается в фильме с Охлобыстиным Александр Панин получил свою первую роль в картине «Недетский дом»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Помощь свекрови 1261
Старая мать-проблемы дочери? 903
90е и нищета в крупных городах. 636
Психология нищих 526
Леди
Джиган и Самойлова: почему некоторые люди не могут расстаться Колумнистка Ольга Нагорная на примере звездной пары объясняет, почему семейная жизнь бывает такой нестабильной.
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь