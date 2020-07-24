17:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кондитеры создали прозрачные торты в виде моря (фото, видео)
Невероятное искусство.
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Невероятное искусство.
В кондитерской Paladarte в Сальвадоре научились создавать необычные торты и пирожные, которые напоминают океаны и морские острова.
Настоящие художники своего дела, кондитеры использует желе синего цвета, зеленый крем, меренгу, шоколадную прослойку, бисквитное и песочное тесто. Они создают целые подводные миры в миниатюре, в которых можно рассмотреть коралловые рифы, водоросли и мелкую рыбу.
«При выпечке торта главное найти правильную консистенцию для желе, не жертвуя вкусом. Торт должен не только хорошо выглядеть, но и быть вкусным», — прокомментировал один из пекарей свою работу для издания Oddity Central.
Анна Лысенко