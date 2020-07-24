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21:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Центр «Вектор» начнет 27 июля испытания на людях вакцины от COVID-19

Государственный научно-исследовательский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», подведомственный Роспотребнадзору, получил разрешение Минздрава России проводить клинические испытания вакцины от коронавируса COVID-19 на добровольцах.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:34 MSK, 24.07
Инфицировано800 849+5 811
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
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18.07
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19.07
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20.07
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21.07
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22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
11.0724.07
Скончалось13 046+154
11.07
188
12.07
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14.07
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22.07
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23.07
147
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Выздоровело588 774+8 444
11.07
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12.07
3615
13.07
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14.07
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15.07
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23.07
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Инфицировано15 594 551+273 340
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
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19.07
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22.07
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23.07
279669
24.07
279775
11.0724.07
Скончалось635 086+9 198
11.07
5294
12.07
4891
13.07
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Выздоровело8 900 054+178 512
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12.07
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13.07
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23.07
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24.07
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11.0724.07
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Источник: Агентство «Москва»

«Первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля в рамках протокола клинических испытаний», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора (цитата по ТАСС). Ранее глава ведомства Анна Попова сообщила, что «Вектор» успешно завершил доклинические исследования вакцины от коронавируса.

В России одновременно разрабатываются четыре вакцины от коронавируса: две из них — Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России и Минобороны — уже проходили тестирование на людях. Глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что вакцину центра имени Гамалеи могут зарегистрировать в первой декаде августа. Еще две вакцины разрабатывают центр «Вектор» и Центр вакцин и сывороток имени Мечникова.

Тем временем главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико предупредил, что в ноябре начнется подъем заболеваемости коронавирусом вместе со вспышкой ОРВИ и других сезонных болезней.

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