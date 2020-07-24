21:39 (мск), источник: Коммерсантъ
Центр «Вектор» начнет 27 июля испытания на людях вакцины от COVID-19
Государственный
«Первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля в рамках протокола клинических испытаний», — сообщает
В России одновременно разрабатываются четыре вакцины от коронавируса: две из них — Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России и Минобороны — уже проходили тестирование на людях. Глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что вакцину центра имени Гамалеи могут зарегистрировать в первой декаде августа. Еще две вакцины разрабатывают центр «Вектор» и Центр вакцин и сывороток имени Мечникова.
Тем временем главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико предупредил, что в ноябре начнется подъем заболеваемости коронавирусом вместе со вспышкой ОРВИ и других сезонных болезней.