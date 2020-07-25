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Ученые: гречка увеличивает выработку «белка долголетия»

По мнению исследователей Сибирского федерального университета, диета на основе гречихи помогает повысить уровень белка SIRT1, который защищает все клетки организма.

Источник: Reuters

Диета с малым количеством калорий, содержащая растительные продукты, помогает человеку улучшить производство белка сиртуина1 (SIRT1). Последний увеличивает продолжительность жизни. Об этом рассказали исследователи из Сибирского федерального университета (Красноярск), сообщает «Российская газета», ссылаясь на публикацию на сайте EurekAlert!

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По мнению исследователей, диета на основе гречихи помогает повысить уровень белка SIRT1, который защищает все клетки организма и увеличивает продолжительность жизни. В то же время и голодать не нужно. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cereal Science.

Команда биологов из Школы фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета добавила 30% гречихи (которая богата питательными веществами) в рацион крыс и изучила ее влияние на здоровье. Животные были разделены на три группы по восемь крыс в каждой. Первая (контрольная) группа получала регулярное количество корма; во второй (группа ограничения калорийности) порции были уменьшены на 30%, а третья (экспериментальная) группа получала регулярные корма с добавлением молотой гречихи, которые составляли до 30% от общего веса корма. Гречневая крупа содержит пищевые волокна, которые могут перевариваться людьми и крысами лишь частично. В связи с этим ученые рассчитали суточный объем корма для третьей группы, чтобы он имел такую же питательную ценность, что и рацион второй группы.

После восьми недель эксперимента животные из третьей группы набрали больше веса, чем животные из второй группы, хотя обе группы потребляли равное количество калорий.

Самый высокий уровень производства SIRT1 был зарегистрирован в группе ограничения калорий. Этот эффект был достигнут за счет снижения веса тела. В экспериментальной группе уровни белка были выше, чем в контрольной группе, но потеря веса не наблюдалась.

«Результаты исследования показывают, что диета, включающая гречневую крупу, имеет эффект ограничения калорийности, поскольку в этом зерне содержится много неперевариваемой клетчатки. Гречневая крупа является низкокалорийным продуктом, а при добавлении в рацион увеличивает производство SIRT1. Этот белок, в свою очередь, защищает клетки пищеварительной системы, не вызывая голода и потери роста у животных. Мы полагаем, что другие растительные продукты, такие как зерно, овощи, фрукты или орехи, оказывают аналогичное влияние на выработку SIRT1 и на здоровье в целом. Если вы хотите здоровой и долгой жизни, ешьте больше», — сказал Шубра Панде, автор исследования и аспирант кафедры биофизики Школы фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ.

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