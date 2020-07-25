06:27 (мск), источник: Аргументы и факты
Укус вампирши. Почему это лето так урожайно на комаров
В этом году в России комаров вдвое больше обычного. Почему так и как с ними бороться — наше расследование.
«Половодья в 2020 г. практически не было.
Всего в мире около 3600 видов комаров. В России живут 100 видов.
Поэтому в странах, где комары переносят много серьёзных болезней, к примеру, в
Бытует мнение, что комары кусают
Интересно, что опасны только самки комаров, а самцы невинно питаются нектаром цветочков. Самки тоже могут есть нектар, но для развития яиц, которые они откладывают, им обязательно нужна кровь. Иначе
Болезнь достаточно серьёзная — её симптомами являются высыпания, и иногда оно приводит к серозным воспалениям мозговых оболочек. Но случаи этой болезни всё же единичные. Также комары разносят дирофиляриоз. По статистике, число случаев заражения паразитами от комаров у людей становится с каждым годом всё больше. «Комары — насекомые, связанные с собаками, они переносят от одного пса к другому собачьи гельминты, — говорит профессор Александр Бронштейн. — При укусе человека, если он произошёл после укуса собаки, эти паразиты могут попасть и в наш организм. Внутри человека они не могут развиться в нормальных паразитов, но способны ползать под кожей или проникать во внутренние органы. Поэтому потенциально опасным можно считать любого комара». Лечится заболевание оперативным вмешательством. Зато, как успокоила Ирина Будаева, малярию наши комары не переносят, т. к. у нас нет очагов этого заболевания. На всей территории Центральной России вплоть до 1940-х гг. были очаги малярии. Пруды, озёра были местом размножения малярийных комаров.
Спреи, фумигаторы, браслеты и спирали, как правило, на комаров почти не действуют. Но есть средства тяжёлой артиллерии.
Самые действенные — системы уничтожения комаров, выделяющие углекислый газ. Они работают на пропане и уничтожают насекомых на участке до 30 соток. «Принцип работы такой системы: ловушка имитирует жизнедеятельность человека, выделяет тёплый углекислый газ, и благодаря препарату “октенол” (уловимый для насекомых и неуловимый для людей аромат человеческого тела, пота) комары подлетают к прибору, и их засасывает внутрь, — рассказывает руководитель компании по продаже дачной техники Роман Юсупов. — Есть водяные ловушки, которые работают без пропана, от электричества (их можно использовать в помещениях), по такому же принципу, а также такие, в которых уже сразу используется углекислый газ».
Как правило, их можно использовать и под дождём.
. Есть подобного рода установки, использующие ультразвук,
Многие могли видеть за границей, как обрабатывают от москитов территории отелей: химическим составом из устройства, похожего на большой пылесос. Подобные услуги оказывают и отечественные службы по дезинфекции. «Для обработки используют инсектициды (дифлубензурон, ювениоиды и др.). Участок обрабатывают в два приёма — сначала от личинок, потом от живых насекомых, — рассказывает руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами компании, занимающейся подобной обработкой, Валерий Камолов. — Класс опасности веществ — 4-й, малоопасный. На время обработки надо будет убрать животных с участка и на час уйти самим».
Стоит такая обработка от 600 руб. за сотку, правильно сделанная химическая защита от кровососов должна действовать сезон.
Увы, но терпеть зуд непросто. Особенно трудно тут с детьми. Поскольку руки у малышей не всегда чистые, занести грязь в ранку им ничего не стоит. Однако и взрослые часто машинально расчёсывают укусы до кровавых ран. Спасение тут — народные средства.
Пищевая сода или соль. 1 ч. л. соды развести в чашке воды. Наложить на место укуса или прикладывать к нему смоченный в растворе ватный тампон каждые 15 мин. Таким же образом можно использовать и кашицу из обычной столовой соли.
Фурацилин. На полстакана воды — 1 измельчённая в порошок таблетка. Прикладывать к укусу смоченный раствором бинт, держать до высыхания. Периодически повторять процедуру.
Лист подорожника. Побить его кухонным молотком, чтобы растение выделило сок, нанести на место укуса, привязав бинтом.
Сок алоэ. Поможет заживлению кожи, если на месте укуса образовалась ранка