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06:27 (мск), источник: Аргументы и факты

Укус вампирши. Почему это лето так урожайно на комаров

В этом году в России комаров вдвое больше обычного. Почему так и как с ними бороться — наше расследование.

Откуда столько комаров

«Половодья в 2020 г. практически не было. Из-за этого в лесах и на полях было меньше весенних луж, в которых развиваются комары, — рассказывает кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и паразитологии медико-биологического факультета Воронежского госуниверситета Ирина Будаева. — Однако в конце мая и начале июня пошли дожди. На лугах и в низинах появилось много временных водоёмов. Это совпало с жарой».

Всего в мире около 3600 видов комаров. В России живут 100 видов.

Бывают лесные комары, которые живут на природе, и городские, так называемые подвальные комары, — это как раз те, которые не дают нам спать по ночам. Они появляются в сырых подвалах, лужах или городских ёмкостях, заполненных водой. Выводятся даже в брошенных автомобильных покрышках, где застоялась вода.

Поэтому в странах, где комары переносят много серьёзных болезней, к примеру, в Юго-Восточной Азии, полиция следит за тем, чтобы в ёмкостях не застаивалась вода. Воды не должно быть даже в кашпо или в ведре, которое стоит в саду.

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Кого кусают чаще

Бытует мнение, что комары кусают кого-то больше, кого-то меньше. Безусловно, больше реагируют на укусы люди, имеющие склонность к аллергии, — у них укусы чешутся больше, а места соприкосновения с комаром остаются раздражёнными дольше. «По сути, насекомые кусают всех, кто попадётся, — говорит Ирина Будаева. — Кстати, группа крови не влияет на то, укусит вас комар или нет. Комары — сумеречные насекомые. Они нападают по запаху и по концентрации углекислого газа, который мы выдыхаем. Человек, который пахнет сильнее, будет более привлекательным для комаров».

Интересно, что опасны только самки комаров, а самцы невинно питаются нектаром цветочков. Самки тоже могут есть нектар, но для развития яиц, которые они откладывают, им обязательно нужна кровь. Иначе малютки-комарики не вылупятся.

Чем можно заболеть

В России комары являются переносчиком лихорадки Западного Нила. Чаще всего — в южных регионах страны.
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Болезнь достаточно серьёзная — её симптомами являются высыпания, и иногда оно приводит к серозным воспалениям мозговых оболочек. Но случаи этой болезни всё же единичные. Также комары разносят дирофиляриоз. По статистике, число случаев заражения паразитами от комаров у людей становится с каждым годом всё больше. «Комары — насекомые, связанные с собаками, они переносят от одного пса к другому собачьи гельминты, — говорит профессор Александр Бронштейн. — При укусе человека, если он произошёл после укуса собаки, эти паразиты могут попасть и в наш организм. Внутри человека они не могут развиться в нормальных паразитов, но способны ползать под кожей или проникать во внутренние органы. Поэтому потенциально опасным можно считать любого комара». Лечится заболевание оперативным вмешательством. Зато, как успокоила Ирина Будаева, малярию наши комары не переносят, т. к. у нас нет очагов этого заболевания. На всей территории Центральной России вплоть до 1940-х гг. были очаги малярии. Пруды, озёра были местом размножения малярийных комаров.

В советское время малярию почти полностью победили. В районах сливали пруды, выкашивали растительность по берегам, изолировали больных, чтобы их не кусали комары. Больных людей вылечили, и комарам не от кого стало заражаться.

Как уничтожить комаров

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Спреи, фумигаторы, браслеты и спирали, как правило, на комаров почти не действуют. Но есть средства тяжёлой артиллерии.

Самые действенные — системы уничтожения комаров, выделяющие углекислый газ. Они работают на пропане и уничтожают насекомых на участке до 30 соток. «Принцип работы такой системы: ловушка имитирует жизнедеятельность человека, выделяет тёплый углекислый газ, и благодаря препарату “октенол” (уловимый для насекомых и неуловимый для людей аромат человеческого тела, пота) комары подлетают к прибору, и их засасывает внутрь, — рассказывает руководитель компании по продаже дачной техники Роман Юсупов. — Есть водяные ловушки, которые работают без пропана, от электричества (их можно использовать в помещениях), по такому же принципу, а также такие, в которых уже сразу используется углекислый газ».

Как правило, их можно использовать и под дождём.

Цена такой ловушки — от 20 тыс. руб. Плюс периодически надо опустошать москитоприёмник и докупать баллоны с газом.

. Есть подобного рода установки, использующие ультразвук, УФ-систему, свет и тепло, — их ещё называют «антимоскитные лампы». Они менее эффективны, стоят от 2 тыс. руб., работают на небольшую площадь (до 4 м²). Эффективность их менее высока.

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Многие могли видеть за границей, как обрабатывают от москитов территории отелей: химическим составом из устройства, похожего на большой пылесос. Подобные услуги оказывают и отечественные службы по дезинфекции. «Для обработки используют инсектициды (дифлубензурон, ювениоиды и др.). Участок обрабатывают в два приёма — сначала от личинок, потом от живых насекомых, — рассказывает руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами компании, занимающейся подобной обработкой, Валерий Камолов. — Класс опасности веществ — 4-й, малоопасный. На время обработки надо будет убрать животных с участка и на час уйти самим».

Стоит такая обработка от 600 руб. за сотку, правильно сделанная химическая защита от кровососов должна действовать сезон.

Как прекратить расчёсывать

Увы, но терпеть зуд непросто. Особенно трудно тут с детьми. Поскольку руки у малышей не всегда чистые, занести грязь в ранку им ничего не стоит. Однако и взрослые часто машинально расчёсывают укусы до кровавых ран. Спасение тут — народные средства.

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Пищевая сода или соль. 1 ч. л. соды развести в чашке воды. Наложить на место укуса или прикладывать к нему смоченный в растворе ватный тампон каждые 15 мин. Таким же образом можно использовать и кашицу из обычной столовой соли.

Фурацилин. На полстакана воды — 1 измельчённая в порошок таблетка. Прикладывать к укусу смоченный раствором бинт, держать до высыхания. Периодически повторять процедуру.

Лист подорожника. Побить его кухонным молотком, чтобы растение выделило сок, нанести на место укуса, привязав бинтом.

Сок алоэ. Поможет заживлению кожи, если на месте укуса образовалась ранка из-за расчёсывания. Перед тем как выдавить из листа алоэ сок, его надо поместить в морозилку на 5 мин. Можно приложить к ранке и сам лист алоэ, перед тем разрезав его вдоль.

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