07:55 (мск), источник: РИА Новости
Отельеры раскрыли секрет, как бесплатно повысить категорию номера
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сотрудники британских гостиниц рассказали, как бесплатно повысить категорию номера, сообщает Express.
Менеджеры признались, что, если есть возможность и отель не заполнен, они стараются дать лучшую комнату туристам. «Это не только приятно, но и позволяет заполучить постоянного клиента на будущее», — рассказал гендиректор одного из отелей британского графства Суррей Джейк Андреу.
Именно лояльность — ключ ко многим преференциям, говорят отельеры. Иногда туристу достаточно заселиться в гостиницу повторно, чтобы ему бесплатно предложили улучшенный номер, рассказал генеральный менеджер загородного отеля в Дорсете Ян Крайтон.
Также сотрудники охотнее повышают категорию обслуживания, если клиент бронирует комнату определенного типа — на первом этаже или с удобствами для инвалидов.