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10:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец поймал «носатую» рыбу весом 69 кг

Это рекордный размер.

Кори Уоттерс и его 9-летний сын Стетсон из Оклахомы съездили на очень удачную рыбалку: на озере Кистоу им на крючок попался веслонос весом почти 69 кг и длиной 1,8 м.

Как подтвердил специалист штата по дикой природе, рыба побила мировой рекорд по размерам, сообщает Fox News.

Уоттерсы обнаружили на рыбе кольцо с номером. Оказалось, веслоноса пометили исследователи из Университета штата Оклахома еще в 1997 году. На то время она весила чуть больше 3 кг. Известно, что веслоносы живут до 50 лет.

Когда рыбу измерили и сфотографировали, Уоттерсы отпустили гиганта назад в озеро.

Анна Лысенко

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