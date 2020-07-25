10:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец поймал «носатую» рыбу весом 69 кг
Это рекордный размер.
Кори Уоттерс и его 9-летний сын Стетсон из Оклахомы съездили на очень удачную рыбалку: на озере Кистоу им на крючок попался веслонос весом почти 69 кг и длиной 1,8 м.
Как подтвердил специалист штата по дикой природе, рыба побила мировой рекорд по размерам, сообщает Fox News.
Уоттерсы обнаружили на рыбе кольцо с номером. Оказалось, веслоноса пометили исследователи из Университета штата Оклахома еще в 1997 году. На то время она весила чуть больше 3 кг. Известно, что веслоносы живут до 50 лет.
Когда рыбу измерили и сфотографировали, Уоттерсы отпустили гиганта назад в озеро.
Анна Лысенко