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13:29 (мск), источник: Известия

Минюст назвал основания для отказа загсом при регистрации имени

Российские загсы могут отказать в государственной регистрации рождения и изменения имени, если оно не соответствует традициям отечественной ономастики, сообщили в субботу, 25 июля, в пресс-службе Минюста в ответ на запрос агентства.

Источник: AP 2020

Среди таких примеров имена, состоящие из аббревиатуры, не соответствующие полу ребенка, и прочие случаи, уточняет ТАСС. «При выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением дефиса, или их любой комбинации, бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы», — объяснили в министерстве.

В России порядок присвоения фамилии, имени и отчества ребенку при государственной регистрации рождения регламентирован статьей 58 Семейного кодекса РФ и статьей 18 федерального закона «Об актах гражданского состояния».

Закон предусматривает ряд ограничений в выборе родителями имени для ребенка, предполагая презумпцию их разумности и добросовестности в данном вопросе. «Письменный отказ органа ЗАГС в государственной регистрации акта гражданского состояния может быть обжалован в судебном порядке», — добавили в Минюсте.

Как сообщалось в апреле, самыми популярными именами новорожденных в Москве за I квартал 2020 года стали Александр и София (Софья). Именем Александр назвали 609 мальчиков, а имя София получили 649 девочек.

В качестве необычных имен можно выделить имя Афина, в честь древнегреческой богини назвали трех девочек.

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