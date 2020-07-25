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22:06 (мск), источник: Life.ru

Ушел из жизни один из основателей Fleetwood Mac Питер Грин

Семья гитариста уточнила, что он умер во сне.

Источник: AP 2020

Скончался один из основателей всемирно известной британо-американской рок-группы Fleetwood Mac Питер Грин. Музыканту было 73 года. Печальную новость сообщило агентство PA со ссылкой на адвокатов семьи гитариста.

— С большой грустью семья Питера Грина сообщает о том, что он умер в эти выходные, это произошло мирно, во сне, — говорится в заявлении.

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Питер Грин основал рок-группу Fleetwood Mac вместе с барабанщиком Миком Флитвудом в 1967 году. В 1971 году Грин покинул коллектив окончательно из-за проблем с психикой. В середине 1970-х гитарист прошел электросудорожную терапию от шизофрении. В 1990-е годы он создал собственный проект Peter Green Splinter Group, который просуществовал до 2004 года. В 1998 году Грин был включен в Зал славы рок-н-ролла вместе еще с семью музыкантами Fleetwood Mac.

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